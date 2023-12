Atac dur la Victor Ciutacu. Marius Manole îi dă replică: „Neam de neamul tău n-a muncit cât am muncit eu”

Recent, într-un schimb de replici tensionate, Marius Manole a primit un atac dur din partea jurnalistului Victor Ciutacu, care l-a acuzat că ar fi câștigat bani de pe urma lui Vlad Voiculescu. Însă, actorul nu s-a lăsat intimidat și i-a dat o replică la fel de tranșantă.

Marius Manole și-a exprimat nemulțumirea față de insinuările lui Victor Ciutac pe Facebook denumindu-l „un nesimțit vândut.” Actorul a subliniat că, pe lângă faptul că a muncit din greu, el este mândru că a susținut cauza copiilor bolnavi de cancer și că nu a primit niciun ban pentru aceasta. El a mai spus că Ciutacu, în calitate de prezentator de televiziune, nu ar putea înțelege sau aprecia asemenea acțiuni dezinteresate.

„Aud ca domnul Victor Ciutacu ( si cand spun asa exagerez, ca nu e decat un nesimtit vandut)insinuează într-o emisiune de la un post de televiziune ( si ea vanduta) ca as fi castigat bani de pe urma lui Vlad Voiculescu.

Pe langa faptul ca neam de neamul tau n a muncit cat am muncit eu, prezentatoru’ lu’ peste parajit, afla ca sunt mandru ca am sustinut acea cauza pentru copiii bolnavi de cancer si ca nu am luat niciun ban pentru asta. Dar tu nu ai cum sa intelgi asa ceva, ca de cand te stiu esti doar un mincinos notoriu platit din banii partidelor, deci din banii noatri. Si tu si televiziunea aia a ta.

Si mai afla ca te dau in judecata, sa terminam povestea asta asa cum se cuvine. Si ca sa va dau si subiect pentru seara asta: Cred foarte tare in nevinovatia lui Vlad!!!”, a scris Marius Manole pe Facebook.