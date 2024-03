Atac armat în Moscova urmat de două explozii puternice. Bilanț tragic: cel puțin 40 de morți și 100 de răniți

Un atac armat, catalogat drept terorist, a avut loc vineri seară, 22 martie 2024, la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei. Câțiva bărbați înarmați și camuflați au deschis focul asupra persoanelor prezente în incinta obiectivului cultural. Bilanțul este tragic: 40 de morți și 100 de răniți.

UPDATE 22 martie 2024, ora 21:58: Ucraina a negat implicarea în atacul terorist rus, prin vocea lui Mikhailo Podoliak, un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski:

UPDATE 22 martie 2024, ora 21:50: Până la cinci bărbați înarmați au fost implicați în atacul terorist din regiunea Moscovei, a anunțat IFX. Cea mai mare autoritate de investigație a Rusiei, Comitetul de Investigații, a anunțat că investighează evenimentele ca un atac terorist.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024