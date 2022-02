Asta e cea mai simplă întrebare. Din păcate, 73% dintre repondenți nu știu să dea răspunsul corect

O întrebare simplă, dar totuși foarte complicată, întrucât 73% dintre repondenți nu știu să dea răspunsul corect la ea. Întrebarea aceasta face furori în mediul online și cu toate că toți cunosc răspunsul, foarte puțini se gândesc să îl dea. Fără a mai menține suspansul, cea mai simplă întrebare care i-a pus pe mulți în mare dificultate este: „CE ARE GÂT ȘI NU ARE CAP?”

Asta e cea mai simplă întrebare

Asta e cea mai simplă întrebare din lume, la care, din păcate, 73% dintre repondenți nu știu să dea răspunsul corect. Întrebarea face furori în mediul online însă prea puțini dau soluția corectă. Gândește-te două minute și încearcă să răspunzi. La finalul articolului vei vedea răspunsul la întrebare. Vezi dacă și tu te-ai gândit la aceeași soluție.

Cel mai scurt test de inteligență. Are doar 3 întrebări

Există multe teste de inteligență care îți pun sinapsele la contribuție, însă cel mai scurt test de inteligență are doar trei întrebari. Testul este unul eficient și este realizat cu scopul de a analiza abilitatea oamenilor de a înţelege faptul că o problemă este mai dificilă decât pare. Iată cele trei întrebări ale testului!

O minge şi o bâtă costă împreună 1 leu şi 10 bani. Bâta costă cu 1 leu mai mult decât mingea. Cât costă mingea? Dacă 5 maşini au nevoie de 5 minute ca să producă 5 obiecte, de cât timp vor avea nevoie 100 de maşini pentru a produce 100 de obiecte?â Pe un lac se află o zonă cu nuferi. În fiecare zi, zona îşi dublează suprafaţa. Dacă durează 48 de zile pentru ca nuferii să acopere întreg lacul, în cât timp nuferii acoperă jumătate din lac?

Răspunsuri

Află mai jos răspunsurile corecte la acest test:

Mingea costă 5 bani. 5 minute ar dura ca 100 de maşini să producă 100 de obiecte. În 47 de zile nuferii ar putea acoperi jumătate din lac

De menționat este că acest test de inteligență a fost aplicat pentru 3,500 de oameni. Statistica arată că 33% dintre ei au greşit toate cele trei răspunsuri, iar 83% dintre repondenţi au greşit măcar o întrebare. 48% dintre studenţii de la MIT, care au luat parte la sondaj, au dat răspunsul corect la cele trei întrebări.

Revenind la răspunsul de la cea mai simplă întrebare din lume, „CE ARE GÂT ȘI NU ARE CAP?”, răspunsul este: o sticlă are gât, dar nu are și cap.

