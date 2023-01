ASPA anunță capturarea câinilor care au ucis-o pe Ana Oroș. Cui aparțineau și se urmează să se întâmple cu ei

În cursul zilei de sâmbătă, o femeie de 44 de ani a fost ucisă cu sălbăticie de o haită de câini de lângă Lacul Morii. În urma morții sale violente, reprezentanţii Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) au fost acuzați din toate părțile pentru faptul că nu au adunat câinii fără stăpâni, așa cum le-ar fi stat în atribuții. În urmă cu puțin timp, reprezentanții instituției au venit cu noi informații legate de acțiunile de capturare a câinilor care au ucis-o pe Ana Oroș.

Reprezentanții ASPA au confirmat, duminică, capturarea în zona Lacului Morii a 12 câini adulți şi doi pui. În acel loc a fost ucisă activista de mediu, Ana Oroș, de o haită de câini, aparent fără stăpâni. Femeia de 43 de ani care ieșise la alergat și care iubea natura și viața. Ea avusese parte de un episod dramatic și acum un an, pe 20 aprilie, atunci când în același loc fusese atacată tot de o haită de câini, nu se știe exact dacă este vorba de aceeași.

În urma tragediei, primarul sectorului 6 a dezvăluit că a fost declanşată o anchetă internă la Poliţiei Locale Sector 6, însă a acuzat ASPA pentru faptul că în loc să adune câinii comunitari, asociația s-a preocupat cu organizarea campaniilor de conștientizare.

Ciucu a afirmat că ASPA doar „mimează ca lucrează și ca face ceva pentru misiunea pentru care a fost înființată”, motivând că nu mai există loc în adăposturile alocare pentru alți câini. Acesta a dat vina pe Primăria București, în a cui subordine se află ASPA și a cărui bugete le și stabilește.

„Nu am ieșit public până acum deoarece am așteptat să văd poziția Primarului General, cel care decide politicile ASPA, alocă bugete și care este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema câinilor. Recunosc, aveam această așteptare. Nu mai am așteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilitatilor în curtea altora sunt deja de notorietate”, a transmis Ciprian Ciucu.