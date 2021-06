Digi s-a asociat cu un alt post TV pentru a pregăti o mulțime de surprize! Toți românii se vor bucura să afle că această colaborare de mare succes va dura 15 zile și promoția pregătită vine cu foarte multe cadouri. Cei ce vor să primească lucruri inedite pot să profite chiar acum!

Colaborarea neașteptată între Digi și un alt post TV. Ce pot să primească românii

Reprezentanții Digi au decis să bucure pe toată lumea printr-o colaborare inedită cu un alt post TV, anume Minimax. După Ziua Copilului, cei mici o să fie în prim plan în această lună, așa că toată lumea își dorește să le facă pe plac! Pentru a demonstra acest lucru, părinții pot să accepte provocarea și să se înscrie într-un concurs inedit propus pentru a le dărui copiilor cadouri superbe.

Digi Online și-a unit forțele cu Minimax pentru a porni o colaborare în perioada 1-15 iunie. Cei ce vor să participe la concurs trebuie să aibă contul Digi Online activat și să completeze un formular. Cei mici urmăresc cu drag ‘Micul Meu Ponei: Viață de Ponei’ în fiecare zi de la 18:30 pe Minimax, așa că darurile oferite vor avea legătură cu aceste desene animate extrem de populare.

Extragerea pentru cadouri va avea loc pe data de 18 iunie, iar în joc sunt puse 5 pachete MLP Magical Mane Rarity în valoare de 80 de lei/ bucata, 80 de seturi de cărți My Little Pony în valoare de 60 de lei/bucata și 15 pachete MLP Potion Dress Up AST în valoare de 45 lei/bucata. Valoarea totală a premiilor este de 5875 lei cu TVA inclus.

Veste bună pentru părinți! Cum pot să primească premii

De asemenea, cei ce câștigă acest concurs nu pot opta pentru schimbarea premiului în bani sau alte servicii. După extragere, toți câștigătorii o să fie contactați telefonic sau prin orice alt mijloc pentru a se stabili condițiile de livrare și pentru a se discuta despre programul în care se doresc a fi primite cadourile.

În cazul în care una dintre persoanele ce trebuie să primească un pachet nu o să fie găsită acasă, premiul o să fie returnat de firma de curierat la sediul RCS & RDS din București și poate să mai fie ridicat până pe data de 15 august 2021. Cei ce vor să aibă parte de cele mai dorite jucării de către cei mici ce urmăresc desenele animate de pe Minimax în fiecare zi se pot înscrie imediat pentru a profita de colaborarea inedită ce promite foarte multe bucurii pentru copii.