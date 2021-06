Asia Express episodul 1 online. Ce au descoperit vedetele în Turcia. Primele imagini VIDEO

Noul sezon din emisiunea Asia Express i-a întâmpinat cu brațele deschise și provocări uriașe pe cei care au acceptat să ia parte la experiența cea mai dură din viața lor. Ce au descoperit vedetele în Turcia și cum au fost primele clipe din emisiune? Iată reacțiile de după prima etapă!

Asia Express continuă! Iată că după lungi așteptări din cauza contextului pandemic, alte perechi de vedere au spus „DA” provocării! Alte persoane publice și-au luat partenerii cu care cred că funcționează cel mai bine și au părăsit România.

Aceștia au ajuns deja pe tărâmurile turcești, iar filmările desigur că au început, dar difuzarea imaginilor urmează să fie peste o vreme. Fanii show-ului de aventură abia așteaptă să vadă cum se descurcă vedetele lor preferate în fața provocărilor.

Connect-R și Shift

Lidia Buble și Estera Buble

Cosmin Natanticu și Eliza Natanticu

Adriana Trandafir și Maria Trandafir

Mihai Petre și Elwira Petre

Alexandra Ungureanu și Anca Ungureanu

Patrizia Paglieri și Francesco Paglieri

Adrian „Cuza” Popescu și Emanuel „Emi” Popescu

Mihai Dan Zarug și Lorelei Bratu

„Foarte greu! Sper să facem față și să ne amuzăm în același timp”, a mărturisit Adriana Trandafir. „În unele situații chiar nu ne așteptam să ajungem”, a concluzionat Lidia Buble, șocată de lucrurile prin care a trecut chiar și în prima etapă a competiției.

„Eu nu mai pot! Chiar am vrut să renunț. E greu, iar cel mai ușor rucsac are 17 kilograme. Gândiți-vă numai la asta”, a declarat Connect-R șocat de cele petrecute. „Cald! Foarte cald!”, a fost reacției soției lui Mihai Petre.

„Intens! Am mers din remorcă într-un portbagaj, dar multă adrenalină. Cui nu-i place adrenalina? Ne descoperim ușor, ușor. Nu credeam despre mine pot să fiu atât de disperat niciodată”, a continuat fostul jurat de la „Românii au talent”

„Eu mă declar mulțumită cu fizicul meu…nici nu mai zic de acest rucsac”, a subliniat mama Alexandra Ungureanu. „E cel mai tare fenomen!!”, a spus soția lui Natanticu în video.

„Mai sunt doar câteva zile până la plecare, și am început să îmi fac bagajul: am haine pentru temperaturi de maximum 10 grade, dar și haine pentru 50 de grade. Pălării, eșarfe, trusa de make-up, accesorii… Toate sunt împrăștiate prin dormitor, trollerul stă cu gura căscată la mine și se întreabă dacă am cu adevărat de gând să înghesui toate bulendrele alea în el. Adevărul e că, în perioada asta înainte de plecare, mi-a fost cel mai greu: tot timpul am fost împărțită între astea două sentimente: entuziasmul de a porni într-o aventură și frica de a fi departe de ai mei atâta timp”

Irina Fodor (Sursa: blog personal – irinafodor.ro)