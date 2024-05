Artistul din imagine s-a căsătorit de două ori cu aceeași femeie, după 20 de ani în care s-au urât de moarte. Acum a ajuns să fie înjurat de o țară întreagă

Tânărul din imagine a devenit unul dintre cei mai mari artiști ai lumii. Piesele lui au inspirat și încântat milioane de fani, fiind un exemplu de cântăreț extrem de iubit. Pe plan personal, acesta s-a confruntat cu serioase probleme, după ce fiica lui a dispărut fără urmă. În prezent, are de suferit din nou din cauza unei gafe.

Este vorba despre Al Bano, pe numele său real Albano Carrisi, care s-a născut pe 20 mai 1943, în Cellino San Marco, Italia. A început să cânte de la o vârstă fragedă și a devenit rapid cunoscut în Italia pentru talentul său vocal deosebit. În 1967, a înregistrat primul său mare succes, „Nel sole”, care l-a propulsat în lumina reflectoarelor.

Cel mai bine este cunoscut pentru duetul cu Romina Power, devenind una dintre cele mai celebre perechi muzicale din lume, ambii renumiți pentru melodiile lor romantice și carisma lor inconfundabilă. Povestea lor profesională și personală a captivat inimile a milioane de fani din întreaga lume.

Al Bano și Romina s-au întâlnit în 1967, pe platourile de filmare ale filmului „Nel Sole”. Între ei s-a născut o poveste de dragoste, care a evoluat rapid într-o colaborare muzicală. S-au căsătorit în 1970 și au început să înregistreze împreună. Primul lor succes comun a fost „Storia di due innamorati” în 1970, urmat de numeroase hituri care au cucerit topurile internaționale.

Romina Power s-a născut pe 2 octombrie 1951, în Los Angeles, California, fiind fiica actorului american Tyrone Power și a actriței Linda Christian. A avut o copilărie tumultuoasă, marcată de moartea tatălui său când avea doar șapte ani. Romina a fost atrasă de muzică și film încă de tânără și a debutat ca actriță în anii ’60.

Melodii precum „Felicità”, „Ci sarà”, „Sempre sempre” și „Sharazan” au devenit piese de referință, consolidându-le statutul de superstaruri internaționale. În 1984, au reprezentat Italia la Eurovision cu piesa „Ci sarà”, ocupând locul al șaptelea.

Succesul lor a fost datorat în mare parte chimiei evidente dintre cei doi pe scenă, alături de talentul lor vocal și capacitatea de a interpreta melodii romantice și pline de emoție. Vocea puternică și clară a lui Al Bano și timbrul dulce și melancolic al Rominei au creat un sunet unic și inconfundabil.

Al Bano și Romina au fost iubiți de public nu doar pentru muzica lor, ci și pentru povestea lor de dragoste, care părea a fi una desprinsă din basme. Cuplul a fost un simbol al iubirii și al parteneriatului perfect, atât pe scenă, cât și în viața personală.

În ciuda succesului lor, Al Bano și Romina Power au trecut prin momente dificile, mai ales după dispariția misterioasă a fiicei lor, Ylenia, în 1994. Aceasta tragedie a lăsat urme adânci în relația lor, contribuind la separarea lor atât pe plan personal, cât și profesional. În 1999, cei doi s-au despărțit, punând capăt unei colaborări muzicale de succes.

Din anul 1994, cei doi au început să se acuze reciproc de dispariția fetei și căsnicia lor s-a destrămat treptat. Au urmat două decenii de ură și ceartă prin tribunale. În 2014, fata lor, Yilenia, a fost declarată moartă oficial

După mai bine de un deceniu de la despărțire, Al Bano și Romina s-au reunit pe scenă în 2013, spre bucuria fanilor lor de pretutindeni. Au urmat concerte spectaculoase și noi înregistrări, demonstrând că magia lor muzicală nu s-a pierdut. Mai mult, cei doi s-ar fi căsătorit din nou, la 50 de ani de la prima lor nuntă și după ce, timp de 20 de ani, s-au urât de moarte.

Scandalul momentului cu Al Bano

Recent, cântărețul de 80 de ani a stârnit un val de critici pe rețelele sociale pentru interpretarea live a imnului Italiei înainte de fiinala Cupei Italiei dintre Juventus Torino și Atalanta. Fanii l-au taxat dur, pe care l-au înjurat și huiduit.

În apărarea sa, artistul a recunoscut că nu a nimerit notele, dar a dat vina și pe zgomotul de pe stadion, unde nu a auzit nimic:

„Până acum am înțeles că există o parte a Italiei care mă adoră și o alta care nu mă suportă.I s-a întâmplat și lui Hristos, darămite unui biet creștin ca mine. Am cântat pentru că știu că pot să cânt, dar, sincer, a fost atât de multă emoție și zgomot încât nu am putut înțelege nimic. Era o experiență care îmi lipsea. Iar în ceea ce privește notele greșite, m-am prăbușit, da, recunosc, sunt primul care o spune, și pentru că vocea mea s-a cam stins. Dacă este un concert, fanii tăi vin să te vadă, pe stadion vin să vadă două meciuri, iar pe stadion este o parte împotriva celeilalte, ceea ce este inevitabil”.