Artistul care și-a furat soția de la părinți, de frică. A dezvăluit abia acum motivul VIDEO

Un artist cunoscut și-a furat soția de la părinți. Cunoscutul artist a recurs la acest gest de frică. Ce s-a întâmplat și de ce a dezvăluit abia acum motivul? Fanii vedetei au rămas surprinși de cele auzite.

Dezvăluirile uluitoare ale unui artist. Cântărețul și-a furat soția de la părinți

Cunoscutul Cristian Rizescu a venit în sfârșit cu detalii din viața sa privată. Acesta este unul din maneliștii vechi în branșă, dar în tot timpul acesta a reușit totuși să rămână plăcut în ochii publicului.

Cu toate astea, a reușit ca în toată această vreme să fie mai mult decât discret în ceea ce privește viața de familie. Artistul nu s-a mai ferit și a povestit cum a început povestea de iubire dintre el și partenera care îi este alături deja de peste 27 de ani.

Relația lor a început cu năbădăi pentru că niciunul din părinții lor nu a fost de acord cu iubirea dintre ei. Cu toate astea, bărbatul a făcut tot posibilul să o aibă alături pe cea care i-a furat inima, așa că a reușit să o „fure” pe fată din sânul familiei.

Fostul coleg de scenă al regretatei Denisa Răducu se iubește cu aceeași femeie de aproape 30 de ani în ciuda tuturor greutăților care le-au apărut în cale. Părerea nimănui nu a mai contat când cei doi au decis că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Pentru a o avea alături, Cristian Rizescu a pus la cale un plan. Timp de câteva zile femeia nu a vorbit cu părinții săi care s-au îngrijorat extrem de tare, moment în care au cedat și au fost de acord cu povestea lor de iubire.

„Ne-am cunoscut la o nuntă. Ea avea 18 ani, eu 19″

„Ne-am cunoscut la o nuntă. Ea avea 18 ani, eu 19. Ne-am îndrăgostit. Eram prea tineri, eu voiam să o iau acasă. Până la urmă am și furat-o. Fiind tineri, eu nu aveam armată, nu aveam serviciu, doar cântam. Și părinții ei îi ziceau că sunt prea tânăr, că nu am serviciu, că nu are ce face cu mine. Am făcut eu ce am făcut și am furat-o.

Am pitit-o la un coleg, să îi sperii părinții să fie de acord cu noi. După trei zile de plânsete, ai ei tot mă întrebau unde e. Trei zile nu a vorbit cu ei. După, au cedat, au fost de acord, ne-au lăsat să ne vedem de ale noastre. Nici ai mei nu erau de acord. Am plecat și eu de acasă, la o cumnată de-a ei. Ai mei încercau să mă convingă să mai aștept. Dar le ziceam că nu, o iubesc. În luna de miere am fost în turneu”, a povestit Cristian Rizescu la Showbiz Report, la Antena Stars.