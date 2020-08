Artistul care s-a îndrăgostit de Selly! A făcut dezvăluirea acum: ”Mi-aș dori mult să întrețin”

Mărturisirile picante ale unei vedete de la noi! Cunoscutul vlogger este acum idolatrizat de o persoană publică ce susține că i s-au aprins călcâiele serios după el. Ce a spus tânărul și despre cine este vorba?

Marius Baldovin face furori cu noua declarație. Cântărețul de muzică populară a decis să fie pe cât de poate de transparent, așa că după ce în urmă cu un an și jumătate își mărturisea orientarea sexuală, acum vine cu alte picanterii. Cântărețul a pus ochii pe nimeni altul decât Sellly. Solistul l-a dat uitării pe Răzvan Botezatu și l-a luat în sufletul și în gândul său pe celebrul vlogger.

Marius Baldovin iubește, dar nu este și iubit înapoi, după câte arată statusul său. Acum, bărbatul se află la Mamaia, cazat la celebrul hotel Yaki al lui Gică Hagi. L-a văzut peste tot, l-a admirat, iar acum îi transite public faptul că i s-au cam aprins călcâiele după el. Din păcate, oricât și-ar dori să treacă dincolo de amiciție cu componentul trupei 5 Gang, acest lucru nu se va întâmpla. Totuși, artistul povestește entuziasmat întâlnirea întâmplătoare cu tânărul de 19 ani.

„Selly era entuziasmat când m-a văzut. Mi-a zis că mă cunoaște după scandalul cu Zăvo. Am vorbit cu el vreo șapte minute. Era și Dorian Popa, și cu el am vorbit. Dar Selly mi-a intrat în cap de foarte mult timp… E un băiat cu caracter, chipeș, un băiat pe care nu ai cum să îl refuzi vreodată. Mi-aș dori mult să întrețin … Dar nu mai spun… E un băiat dorit… Și-a câștigat frumusețea prin adaptarea și sinceritatea pe care le are. L-am simțit și când am purtat discuția cu el că e un băiat care face toți banii, iar când spun asta se știe despre ce vorbesc. Are gesturile romantice, se vede că cine va sta cu el va avea de câștigat și nimeni nu va pierde cu el în relația de zi cu zi, dar și a dragostei”

Marius Baldovin