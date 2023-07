Artistul care era la un pas să ajungă Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii! Nimeni nu s-ar fi așteptat VIDEO EXCLUSIV

Componentul uneia dintre cele mai de succes trupe din România a oferit un interviu exclusiv pentru

Playtech Știri , dezvăluind detalii neștiute până acum! În paralel cu muzica, a reușit să își termine

studiile superioare, iar cel mai mare vis al său era să ajungă Ambasadorul României în Statele Unite

ale Americii! Viața a avut alte planuri, căci succesul i-a bătut la ușă și a ajuns unul dintre cei mai

apreciați artiști din țară!

Cucu de la Noaptea Târziu nu s-a ferit și a vorbit deschis despre planurile pe care le-a avea în urmă

cu câțiva ani! Totul s-a schimbat radical atunci când succesul au venit peste noapte, turneele și

concertele au bătut la ușă.

Atunci, visul de a deveni Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii s-a încheiat, căci adevărata călătorie abia atunci începea! Colegul lui Cuza și Emi de la Asia Express ne-a oferit detalii în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Componenții trupei Noaptea Târziu au devenit cunoscuți în urmă cu mai mulți ani, pentru piesele-

parodie cu care au făcut senzație pe Youtube. De atunci, succesul lor a fost garantat, căci au urmat o

mulțime de concerte, turnee și proiecte!

Cucu de la Noaptea Târziu ne-a spus cât timp liber are anul acesta, pentru că, pe plan profesional, se pare că totul îi merge ca pe roate, fiind DJ pentru cele mai mari festivaluri din România.

Cu Noaptea Târziu, chiar săptămâna viitoare vom mai avea un concert, am avut și acum o săptămână, dar din păcate, a fost vremea nefavorabilă și a trebuit să reprogramăm. Oricum, e plină vara asta! E full.”, ne-a declarat Cucu de la Noaptea Târziu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

În urmă cu mai mulți ani, Cucu de la Noaptea Târziu avea un vis, care nu s-a îndeplinit, căci viața a

avut alte planuri pentru el! Artistul își dorea să ajungă Ambasadorul României în Statele Unite ale

Americii, după ce a absolvit “Facultatea de Litere și Literaturi Străine”.

Mai mult decât atât, o altă mare pasiune a sa era IT-ul și își dorea să aibă un job în domeniu.

“Dacă nu ajungeam artist, eu am făcut “Facultatea de Litere și Literaturi Străine” și visul meu era să fiu Ambasadorul României în America. Pe lângă asta, îmi plăcea partea de IT, plus partea de montaje-video.

Tot pe zona asta în IT, cam greu să ies din zona asta. Îmi plac banii, nu am ce să fac acum…”, ne-a mai spus Cucu de la Noaptea Târziu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.