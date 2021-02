Artiști din România, lăsați fără bani în conturi. Ce li s-a întâmplat. Primele declarații

Mulți artiști români au reclamat în ultima perioadă sustragerea unor sume de bani din conturile lor. Pe fir a intrat și DIICOT. Procurorii au demara o amplă investigație și audieri a victimelor în acest caz de carduri clonate. Printre victime se numără și celebrul solist, Gabriel Dorobanțu, Adrian Nartea, și Jean de la Craiova.

Cazul cardurilor clonate este de ceva vreme pe masa procurorilor DIICOT. Procurorii spun că victimele rămâneau fără bani în conturi după ce o grupre, bine organizată, le clona cardurile și intrau în posesia numerelor de telefon ale victimelor. Astfel membrii grupării le furau identitatea și reușeau să sustragă sume consistente din conturile acestora.

Victime le-au picat un număr important de artiști din România, printre are și celebrul solist Gabriel Dorobanțu. Astăzi artistul a fost chemat de DIICOT la audierile maraton, înaintea acestuia fiind audiați și Adrian Nartea, și Jean de la Craiova, tot victime în acest dosar.

La intrarea la audieri, celebrul solist de muzică ușoară, Gabriel Dorobanțu declara jurnaliștilor despre faptul că și lui i s-au sustras bani din cont, dar Banca în cauză i-ar fi restituit suma furată de gruparea criminală.

”Am constatat că de pe card lipseau bani, am făcut negație, banca mi-a restituit banii. Nu o sumă foarte mare, dar erau banii mei.

Mi s-a transmis că am făcut o comandă de telefon foarte scump, am negat, am insistat că nu e comanda mea și m-a mirat lucrul ăsta.”, declara la intrarea la audieri, Gabriel Dorobanțu, conform Digi 24.