Artista iubită de milioane de români a împlinit astăzi 70 de ani. Confesiunea specială făcută de ‘Privighetoarea Moldovei’ EXCLUSIV

„Privighetoarea Moldovei”, așa cum a fost numită de către presa de peste Prut, Anastasia Lazariuc, a împlinit joi 70 de ani. Solista de muzică ușoară născută într-un din cartierele Chișinăului la începutul anilor `50 a oferit un amplu interviu pentru PLAYTECH ȘTIRI, surprinzând cu decizia de a se fi împăcat cu ideea că nu va mai urca prea curând pe scenă, a doua ei casă.

Cochetează încă nu numărul anilor, motiv pentru care e de părere că nu s-a împăcat niciodată cu matematica și lumea cifrelor:

Apoi adaugă că nu va face mare tărăboi de ziua sa de naștere, preferând o aniversare discretă, „ alături de cei dragi, prieteni, rude, nepoți”.

Cea care a cântat prima dată în România abia în 1989, a evitat orice referire la posibil idilă, despre care presa a scris de multe ori, cu îndrăgitul artist român, Mihai Constantinescu, în compania căruia a cântat de nenumărate ori:

Ea a preferat să facă referire la cartea proprie de memorii, lansată în urmă cu doi ani și intitulată „Drame în viața mea au fost multe”.

„Cartea a fost foarte bine primită. A fost ocazia mea de a descrie realitatea vieții mele pentru că până la momentul în care mi-a apărut cartea, au scris alții cartea vieții mele și mă refer la presă, în primul rând. Nu la toată, ci la acea presă care a inventat povești despre viața mea, același senzațional din care se trăiește la noi de ceva vreme. M-am gândit că e firesc să pun și eu într-o carte realitatea despre viața mea.

Nici nu am citit tot ce a scris presa despre mine. E drept că prietenii mei mă țineau la curent, fiindcă îmi povesteau una sau alta. Nu am avut timp și nici dorință să aprofundez toate bârfele scrise despre mine. Fiecare plătim și va plăti tot ceea ce face, nimic nu rămâne nerăsplătit. Atâta timp cât am făcut cu suflet și cu tot dragul tot ce am făcut, de ce ar trebui să mai îngrijorez despre ceea ce alții au scris sau au vorbit despre mine?”, și-a expus ea propriul punct de vedere.