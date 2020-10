Artistă din România, depistată cu Covid-19. Are nevoie disperată de ajutor pentru a trăi

O interpretă de muzică populară de la noi le-a dat o veste tristă fanilor săi. Aceasta a fost testată positiv cu coronavirus. Din păcate, starea în care se află i-a șocat pe cei mai mulți. Cântăreața are nevoie disperată de ajutor pentru a trăi.

Rodica Olariu le-a împărtășit tuturor fanilor săi că a fost infectată cu coronavirus, iar medicii i-au depistat anumite complicații la scurt timp. Din păcate, mesajul acesteia de pe rețelele de socializare a fost mai degrabă un strigă de disperare. Interpreta de muzică populară este foarte cunoscută în rândul românilor, mai cu seamă de cei care-și amintesc de notorietatea pe care o avea în anii ’90, timp în care era nelipsită de la petreceri.

Cântăreața trece acum prin clipe extrem de dificile, după ce a fost infectată cu coronavirus. Artista este la momentul actual internată la Spitalul Clinic Municipal din Arad și are urgentă nevoie de plasmă pentru a putea trăi. Rodica Olariu a postat o fotografie îngrijorătoare cu aceasta aflată pe patul de spital în care și-a anunțat prietenii din meniul online că starea ei de sănătate nu e una bună deloc.

Unul din cunoscuții artistei este nimeni altul decât Cătălin Moroșanu, care a postat un mesaj pe paginile sale oficiale în speranța că cineva îi va vei în ajutor.

„Vă rog să distribuiți acest mesaj, poate este cineva care poate salva o viață. În adolescență îi ascultam cu drag muzica. Rodica Olariu a fost unul dintre artiștii care nu lipsea de la nicio petrecere în anii 90, iar vocea ei ne făcea mereu fericiți. Astăzi am aflat că acum are la rândul ei nevoie de un sprijin pentru a zâmbi și ea. Este internată cu noul coronavirus la Spitalul Clinic Municipal din Arad și are nevoie urgentă de plasmă de la un donator cu Grupa B3 pozitiv. Dacă ați fost purtători ai virusului și v-ați vindecat, nu ezitați să donați, puteți salva o viață. Doar împreună putem face o lume mai bună”

Cătălin Moroșanu