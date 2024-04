Artista din România care a înfruntat moartea pentru a avea încă un copil: “Aș mai face-o de o mie de ori”

O artistă din România a demonstrat că este o eroină. A făcut sacrificii mari pentru a deveni mamă pentru a doua oară, deși riscurile erau foarte mari. A înfruntat moartea pentru a mai avea un copil, dar spune că ar mai face acest pas oricând, fără să stea pe gânduri.

Femeia este considerată o luptătoare și își merită acest titlu cu orice preț. Asta o demonstrează mereu și Emilia Ghinescu, o mamă singură, care își crește impecabil cei doi copii pe care îi are din relații diferite.

Celebra interepretă de muzică populară a avut multe încercări de-a lungul vieții, dar pe toate le-a depășit cu putere și încredere. A suferit mult în plan sentimental, a avut parte de dezamăgiri mari, dar nu regretă nimic și se bucură de minunile cu care a fost binecuvântată.

Emilia Ghinescu are o fată și un băiat din prima relație și o fetiță cu Sebastian, cel care spera să îi devină soț, dar de care s-a despărțit anul trecut. Cei doi erau împreună de ani buni și visau la o căsătorie, dar viața a avut alte planuri pentru ei.

Anastasia, micuța lor, a împlinit opt ani. Cu această ocazie, vedeta a ținut să facă o dezvăluire pe care nu o știa nimeni. Astfel, cântăreața a mărturisit că a fost la un pas de moarte pentru a o aduce pe lume pe fiica sa, dar nu regretă nimic și ar fi dispusă să mai facă acest sacrificiu de o mie de ori de dragul copiilor ei, fără să se gândească.

„Am înfruntat moartea , doar ca să te am pe tine …și aș mai face-o de încă o mie de ori , cu zâmbetul pe buze ! ♥️♥️♥️LA MULȚI ANI , SĂRBĂTOAREA MEA ! ♥️♥️♥️ Nu sunt cuvinte să-ți spun cât te pot iubi!”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Pe când era doar o adolescentă, Emilia Ghinescu a aflat că are probleme grave de sănătate. Mai exact, cei afectați sunt rinichii, care au o dimensiune mai mică decât organele normale. Cu toate acestea, sunt funcționali.

Artista a fost avertizată, încă de pe atunci de medici, că nu ar trebui să facă mai mult de un copil și cu greu îl va aduce pe lume și pe acela. Dacă prima sarcină a fost una extrem de ușoară, pe care a dus-o la termen cu bine, cea de-a doua a reprezentat un mare risc.

A fost o sarcină grea, care i-a adus multe kilograme în plus și complicații. Cu toate acestea, și-a asumat riscul de a mai aduce pe lume și al treilea copil, deși medicii i-au zis că riscă să își piardă viața în acest sens.

Nu a contat pentru ea, fiindcă tot ce voia era să îi facă un copil și celui ce spera să îi devină soț. Este fericită acum și se bucură de toată satisfacția și bucuria pe care i-o aduc cele trei minuni în fiecare zi.

„A fost foarte bine. La Andrei nu am avut probleme cu rinichii, am fost la control în mod regulat, nici măcar nu m-am îngrășat foarte mult. Cea mai mare problemă a fost la Erika. Am luat în sarcina cu ea peste 20 de kilograme.

Eram în luna a opta de sarcină când m-am trezit într-o baltă de sânge în pat și a trebuit să ajung la spital pentru că mi-a fost foarte teamă să nu pățească ea ceva.

De atunci am stat numai la pat, îmi era foarte greu cu deplasatul, eram și pe perfuzii. Însă a meritat, privind acum în urmă. Iar referitor la faptul că mi-am riscat viața când am decis să fac un nou copil, cred că orice mamă își asumă acest risc, chiar și o mamă sănătoasă’, a declarat artista.