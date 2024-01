Artista Annes, motivul pentru care nu s-a căsătorit și nu a devenit mamă până la 44 de ani! Cântăreața și iubitul ei sunt împreună de 22 de ani: “Poate ăsta e secretul!” EXCLUSIV

Annes este o cântăreață cunoscută de la noi din țară! Blondina a lansat mai multe melodii de-a lungul timpului, una în colaborare cu îndrăgitul artist, Jimmy Dub. Dacă vorbim despre viața personală, vedeta are o relație de peste două decenii cu iubitul ei, Dan Anghel. Cei doi nu s-au căsătorit până acum și nici nu au devenit părinți, dar se înțeleg de minune, iar așa cum spune chiar Annes, “flacăra este în continuare aprinsă”! Artista ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și ne-a dezvăluit secretul unei relații fericite!

Annes și Dan Anghel și-au dorit să construiască o casă de la zero, iar în urmă cu câțiva ani s-au mutat în locuința mult dorită. Fiind un cuplu cu adevărat compatibil, între cei doi nu au existat deloc discuții în legătura cu design-ul casei. Acum, cântăreața și partenerul ei mai au de pus la punct mici detalii:

“Am mai lucrat și la casă. Acum ceva timp nu aveam gard… Acum mai avem 10% de terminat. Casa nu este foarte, foarte mare, dar este foarte frumoasă. Ne-am mutat dintr-un apartament de 70 metri pătrați, și efectiv nu mai aveau loc hainele. De când el a început să facă mișcare, Dan a început să schimbe garderoba și ne-am cam bătut pe spațiul din dressing. Până la urmă, am împărțit. Eu am dressing-ul cel mare, el are dressing-ul cel mic. L-am păcălit.

Casa are cam 200 și ceva de metri pătrați, avem o terasă mare, dar bucătăria este micuță, 13 metri pătrați, pentru că noi doi nu ne împiedicăm, ne înțelegem… O salată, o friptură, nu gătesc prea mult, după se vede pe mine!”, ne-a declarat Annes, în exclusivitate pentru Playtech Știri.