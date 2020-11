Situaţie halucinantă. Un artist din România a fost ameninţat cu amendă de poliţie pentru că ieşise din casă după ora 23:00. Deşi viaţa lui era în pericol, oamenilor legii nu le-a păsat.

Armin Nicoară a trăit momente cumplite seara trecută. Artistul a fost ameninţat cu amendă de poliţie, în ciuda faptului că viaţa lui era în pericol. Conform celebrului saxofonist, organelor nu le-a păsat că acesta se simţea foarte rău şi avea nevoie urgent de medicamentaţie.

Tânărul suferă de mai bine de zece ani de diabet, aşadar are nevoie de insulină în momentul în care glicemia înregistrează o creştere anormală. Acest lucru s-a întâmplat aseară, când se afla în locuinţa iubitei sale, Claudia Puican. Armin şi-a luat prietena şi au plecat împreună către casa artistului pentru a-şi face injecţia cu insulină. Altfel starea acestuia s-ar fi agravat în cel mai scurt timp posibil.

Şi-a făcut declaraţia pe propria răspundere, însă a fost oprit de poliţie. Ce a urmat întrece orice imaginaţie!

Eram sigur că vin după noi. Noi eram în regulă, cu declarația la noi, era o urgență medicală. Am plecat de la semafor, iar Poliția a venit după noi. Nu aveam nicio treabă, credeam că este totul în regulă. Aveam insulina în mână, că ne întorceam de la mine de acasă. Eu aveam glicemia mare, 300, eram puțin amețit. A venit primul polițist la geam și m-a întreabat ce caut pe stradă, la ora aia. Era ora 1 noaptea”, a declarat Armin Nicoară pentru cei de la CanCan.ro .

Odată oprit, poliţiştii nu au considerat că motivul pentru care cei doi au ieşit din casă este unul întemeiat, aşa că i-au ameninţat pe cei doi cu amendă.

“Le-am explicat că am fost după insulină, că este o urgență medicală, având în vedere faptul că eu sunt diabetic. Aveam declarația la noi. Au discutat la mașină, a venit o polițistă mai apoi și mi-a zis că nu am dreptate. Eu am crezut că îmi dă ceva sfaturi, dar ea a venit croită pe mine. Mi-a zis că insulina se face de către pacient, nu de către medic.

I-am explicat din nou că am fost acasă, pentru a-mi lua insulina, că mi-o fac singur. I-am spus că am glicemia mare, 300, mă grăbesc să ajung acasă, pentru a-mi face insulina. Mi-a zis că mă poate amenda fără nicio reținere. Am rămas șocat”, a mai spus Armin.