Artefacte blestemate, furate și returnate de o turistă. Ce boli și probleme grave s-au abătut asupra ei

După o excursie în Italia, o turistă din Canada a decis că ar fi bine să plece acasă cu suveniruri. Nu le-a cumpărat de la taraba din colț, ci le-a luat direct din situl arheologic din Pompei. A decis că este bine să împrumute câteva artefacte. Ce a urmat, citiți în rândurile care urmează.

O femeie din Canada, acum în vârstă de 36 de ani, cu 15 ani în urmă a fost într-o excursie, în Italia, pe celebra insulă Pompei. Ca orice turist a vrut să aibă câteva amintiri, suveniruri, de aici. Dar, în loc să le cumpere, ca toată lumea, femeia a decis să împrumute câteva artefacte din situl arheologic din Pompei. Conform celor declarate de femeie, să-i zicem Nicole, acest gest a costat-o mult. Crezând că ceea ce a făcut i-a adus blestemele zonei, a decis să le trimitî înapoi agentului de turism. Artefactele erau însoțite și de o scrisoare.

Femeia a trimis două plăci de mozaic alb, două bucăți de vază de amforă și o bucată de perete ceramic. Toate fuseseră luate din Parcul Arheologic din Pompei, împreună cu o scrisoare care îi explica decizia. De când s-a întors în Canada, a spus ea, a suferit două crize de cancer de sân, rezultând o mastectomie dublă, iar familia ei a avut și probleme financiare.

”Am vrut să am o bucată de istorie care nu putea fi cumpărată. Am luat o bucată de istorie cu atâta energie negativă atașată. Oamenii au murit într-un mod atât de oribil și am luat plăci legate de acest tip de distrugere.”, a scris femeia, care a spus că era „tânără și mută” la acea vreme.