Artan de la Partizan, prima reacție după ce acuzat că a sărutat cu forța o adolescentă într-un club din București. Declaraţia cântăreţului, neaşteptată

Scandalul care îl are în centru pe Adrian Pleșca, cunoscut de public drept Artan, solistul trupei Partizan și fostul lider al formației Timpuri Noi, a stârnit un val de reacții în mediul online și în presa românească. Artistul, în vârstă de 64 de ani, este acuzat că ar fi sărutat cu forța o adolescentă într-un club din București, în timpul unui eveniment la care a participat ca invitat.

Adrian Pleșca, acuzat de abuz

Incidentul ar fi avut loc pe 20 octombrie, la clubul nJoy, din zona Piața Muncii, în cadrul unei seri dedicate poeziei și muzicii. Mama unei tinere de 18 ani, jurnalista Adriana Moscu, a relatat pe Facebook că artistul ar fi încercat să o sărute pe fiica ei, fără acordul acesteia, și că gestul a tulburat-o profund pe tânără.

„După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei. Fiica mea i-a spus că, dacă nu părăsește incinta, va chema poliția. L-a și filmat când spunea, ironic, că ‘să cheme poliția după ce ajunge la el la masă’”, a povestit femeia. Totuși, a precizat că adolescenta nu va depune plângere la poliție, însă a subliniat că nu este prima dată când artistul ar fi făcut gesturi de acest gen.

Reacția neașteptată a lui Artan

Contactat de jurnaliștii HotNews, Artan nu a negat incidentul, ci dimpotrivă — a confirmat că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, oferind însă o explicație cel puțin halucinantă.

„Fata cea tânără și drăguță pe care am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată… Avea emoții. Era o întâlnire de poezie și de muzică. Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”, a declarat cântărețul.

Întrebat dacă o cunoștea pe tânără și dacă aceasta și-a dat acordul, artistul a oferit un răspuns care a stârnit și mai multă indignare:

„Nu o cunoșteam pe fată. Mi-am dat seama că nu (n.red.: a avut consimțământ) și atunci am renunțat. Dacă nu vă convine ceva, eu cu tot ce am putut să vă ajut, v-am ajutat”, a spus Artan.

Postarea Adrianei Moscu a devenit virală în câteva ore, stârnind sute de comentarii din partea internauților. Mulți au cerut ca artistul să-și asume responsabilitatea pentru gestul său, în timp ce alții au invocat posibile probleme de comportament sau neînțelegerea contextului.