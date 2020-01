Arsă pe jumătate de corp, trimisă să se trateze cu cremă de gălbenele: așa afli că nu ne vindecăm

Spitalul de Arși din București a intrat în vizorul Corpului de control, după un caz de domeniul fantasticului. Din păcate, o tânără de 22 de ani cu arsuri pe jumătate de corp a fost trimisă acasă să se trateze singură.

Ministrul Sănătății s-a implicat la mijlocul acestei săptămâni în deslușirea particularităților unui caz care, conform spuselor familiei, nu ar trebui să se întâmple nici măcar într-o țară din lumea a treia. Aparent, o pacientă de doar 22 de ani, cu arsuri pe jumătate de corp, a fost externată de medicii Spitalului de Arși din Capitală înainte de a fi vindecată. Ca situația să fie și mai gravă, singurul sfat pe care l-au dat familiei a fost să urmeze un tratament cu cremă de gălbenele.

În mod previzibil, în momentul în care tânăra a ieșit din mediul septic cu răni deschise, starea ei de sănătate s-a agravat rapid. Nu a durat mult până când s-a întors din nou la spital, de această dată la terapie intensivă, în stare critică. La această oră, un caz grav a devenit și mai grav, iar fata de 22 de ani este conectată la aparate, în Arad.

Cazul lui Bernadette a început în urmă cu aproximativ două luni. Atunci, tânăra a ajuns la Spitalul de Arşi din Bucureşti. Drama a fost cauzată de faptul că apartamentul în care locuia în Satu Mare, împreună cu iubitul ei, a fost a fost distrus, atunci, de o explozie puternică, pornită de la o instalaţie de încălzire improvizată. Ea a suferit arsuri severe pe aproape jumătate din corp. Deşi a beneficiat tratament la momentul respectiv, rănile încă o dor şi, spun apropiaţii fetei, au nevoie de timp ca să se vindece.

Cei care au fost responsabili de cazu ei în ultimele săptămâni la Spitalul de Arși București au trimis-o acasă. În foaia de ieșire din spital se menționează clar că este ”complet vindecată”. Sora fetei contestă diagnosticul. “E clar, nu este vindecată atâta timp cât de bandajezi un om şi fâsele şi tifoanele i se prind în acele plăgi clar nu este vindecată.”, a explicat Andrea Bota, sora fetei care a suferit drama.

“Am primit doar indicaţia să o dăm cu cremă de galbenele şi să o schimbăm la trei zile. Are o infecţie care în momentul de faţă nu este localizată. Nemulţumirea mea este că trebuia să ne facă o mică învăţătura sau să ne spună ce anume am putea face cu o pacientă atât de arsă, cum am putea să o bandajăm.”, a adăugat Andrea Bota, pentru ProTV