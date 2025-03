Aroma specială pusă de moldovence în Sfinţișori pentru un gust aparte. Aşa faci cei mai buni Mucenici

In fiecare an, pe data de 9 martie, gospodinele din Moldova pregătesc Mucenicii moldovenești, cunoscuți și sub numele de Sfințișori. Acești colaci împletiți în forma cifrei 8 sunt un adevărat simbol al tradiției și sunt oferiți în memoria celor 40 de Mucenici din Sevastia. Secretul moldovencelor pentru un gust desăvârșit stă în aromele speciale pe care le adaugă în aluat și în siropul delicios în care sunt înmuiați după coacere.

Ingredientul care dă o aromă deosebită mucenicilor

Un ingredient aparte care face diferența este romul alb sau esența de rom de calitate, care intensifică gustul dulce-aromat. De asemenea, coaja de lămâie și portocală din sirop oferă o savoare unică, transformând mucenicii într-o adevărată delicatesă. Pe lângă acestea, modul de preparare și atenția la detalii fac diferența între mucenicii banali și cei mai gustoși.

Rețetă tradițională de Mucenici moldovenești

Ingrediente pentru aluat:

500 g făină

25 g drojdie proaspătă sau 7 g drojdie uscată

200 ml lapte călduț

100 g zahăr

50 g unt topit

2 ouă

Un praf de sare

O linguriță extract de vanilie

O linguriță coajă rasă de lămâie și portocală

Ingrediente pentru sirop:

300 ml apă

150 g zahăr

Coaja rasă de la o lămâie și o portocală

1 linguriță esență de rom sau 2 linguri de rom alb

O linguriță extract de vanilie

Ingrediente pentru decor:

150 g miere

100 g nucă măcinată

Mod de preparare

Într-un bol, se dizolvă drojdia în laptele călduț împreună cu o lingură de zahăr și o lingură de făină. Se lasă la dospit 10-15 minute, până se activează drojdia. Separat, într-un castron mare, se cerne făina și se adaugă zahărul, ouăle, untul topit, vanilia, coaja de citrice și un praf de sare. Se toarnă maiaua și se frământă aluatul timp de 10-15 minute, până devine elastic și nelipicios. Se lasă la dospit timp de o oră, până își dublează volumul.

După dospire, aluatul se împarte în 10-12 bucăți egale. Fiecare bucată se rulează în fâșii lungi și se formează cifra 8. Se așază mucenicii pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se mai lasă la crescut 20 de minute. Se ung cu ou bătut și se coc în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 25-30 de minute, până devin aurii și frumos rumeniți.

Într-o cratiță, se pune apa la fiert cu zahărul, coaja rasă de citrice și romul alb sau esența de rom. După ce zahărul s-a topit complet, se ia de pe foc și se adaugă extractul de vanilie. Imediat ce mucenicii sunt scoși din cuptor, se înmoaie în sirop timp de câteva secunde, pentru a deveni pufoși și aromați. Apoi, se ung cu miere și se presară din belșug nucă măcinată.

Aroma de rom alb, împreună cu coaja de lămâie și portocală din sirop, oferă mucenicilor moldovenești un gust unic și rafinat. Această rețetă păstrată din generație în generație garantează mucenici pufoși, aromați și irezistibili.