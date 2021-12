Aroganța de 2 milioane de euro a lui Ion Țiriac. Ce și-a cumpărat în plină pandemie

Aroganța de 2 milioane de euro a lui Ion Țiriac. Omul de afaceri și-a mărit averea în pandemie. Țiriac este situat pe locul 3 în topul celor mai bogați români, cu o avuție estimată la 1,9 – 2 miliarde de euro. Miliardarul a cumpărat un domeniu de vânătoare în Namibia pentru a-și satisface pasiunea pentru vânătoare. Dar achizițiile fostului jucător de tenis nu s-au oprit aici.

Aroganța de 2 milioane de euro a lui Ion Țiriac. Omul de afaceri își poate satisface orice capriciu. Averea sa este cotată la aproape 2 miliarde de euro, ceea ce-l situează pe locul 3 în ierarhia celor mai bogați români, conform Top Capital. Celălalt top specializat, realizat de Forbes, îl creditează cu o avere de 7,2 miliarde de lei, cu 1,2 miliarde mai mult decât anul precedent.

Ion Țiriac este un mare pasionat de vânătoare. Tradiționalele evenimente de acest fel de la Balc, județul Bihor, au devenit legendare. Dar miliardarul a dorit să aibă propriul domeniu de vânătoare și în Africa, un continent ce-l fascinează și unde merge regulat de zeci de ani.

„În ultima vreme, din când în când, mi-am permis să călătoresc de plăcere. Dar plăcerile mele încep de unde începe pasiunea mea. De exemplu, plăcerea mea de a vâna. Am fost de peste 40 de ori în Africa. Sunt 40 de ani în care am fost în Africa cel puțin o dată pe an. Chiar si acum. Această pandemie m-a prins în Namibia”, a mărturisit Ion Țiriac pentru o revistă a pasionaților de Porsche.

Ion Țiriac a cumpărat un domeniu de vânătoare în țara africană. E vorba de un resort achiziționat de la o familie de elvețieni cu suma de 5,5 milioane de euro, a scris evz.ro. Resortul se numește Wabi Game Lodge, este situat în Podișul Waterberg, iar zona este declarată „fără malarie” de către oficialitățile din țara africană.

Aflându-se la marginea unei albii de râu uscate, aici se pot organiza acțiuni de tip safari. Acesta are în dotare opt cabane, fiecare cu baie proprie, dormitor, living și verandă, precum și alte două unități de lux, independente de bungalouri, situate pe cealaltă parte a grădinii. Țiriac ar mai fi investit încă 2 milioane de euro în extinderea lacului natural aflat pe proprietate, un loc spectaculos prin faptul că atrage toate animalele sălbatice din zonă.

Dar Ion Țiriac și-a dorit și un mijloc de deplasare rapid în vasta proprietate pe care a achiziționat-o. Conform evz.ro, el a cumpărat un avion Cessna 208 Grand Caravan, o aeronavă construită pentru a rezista într-un mediu accidentat, oferind în același timp confort maxim. Totul, contra sumei de 2 milioane de euro, mai susține sursa citată.

De altfel, Ion Țiriac este singurul om de afaceri român care deține o companie aviatică privată, fiind unicul operator charter de pe piața românească, specializat în servicii VIP și călătorii în interes de afaceri. Flota omului de afaceri este compusă din trei aeronave și un elicopter, are o bază fixă și un terminal propriu. Fostul mare tensimen deține cel mai performant avion existent în România, un Bombardier G5000, pe care l-a achiționat cu suma de 30 de milioane de euro. Aeronava are o autonomie de zbor de aproape 11.000 de kilometri și atinge 900 de km/h.

Așa cum a dezvăluit chiar el, Ion Țiriac are brevet de pilot de foarte mulți ani și își conduce singur avioanele, a căror valoare totală este estimată la 120 de milioane de euro:

„Pilotez pentru că nu am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă. Copilot să fie altul, eu sunt comandant, stau în stânga. Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucii Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul înseamnă că nu îl merită”, a declarat milionarul, în emisiunea lui „Prietenii lui Ovidiu”, de la gsp.ro.