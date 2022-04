Armele ‘secrete’ pe care Vladimir Putin le poate folosi. Susține că „nimeni nu le mai are”

Vladimir Putin făcut un nou avertisment către Occident cu armele sale secrete pe care le poate folosi împotriva oricui. Șeful de la Kremlin susține că nimeni nu mai are asemenea arme, fiind vorba despre rachete intercontinentale şi hipersonice, super-torpile, bombe strategice, arme tactice chimice şi nucleare. Acestea ar fi la îndemâna armatei ruse.

Vladimir Putin amenință Occidentul cu „armele secrete”. Care sunt acestea

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut un nou avertisment către Occident amintind de armele pe care le are la dispoziție armata rusă, ”arme secrete” pe care nimeni nu le-ar mai avea în arsenal.

„Dacă Rusia este ameninţată, va răspunde cu mijloace pe care oponenţii săi încă nu le au”, a spus Vladimir Putin, care învinovățește Occidentul că furnizează arme Ucrainei, potrivit Medifax.

Vldimir Putin amenință că va folosi armele de distrugere în masă

În plus, Vladimir Putin a mai spus că nu se va feri să folosească acest arsenal secret în cazul în care va fi nevoie.

„Avem instrumente pe care nimeni nu le are şi le vom folosi dacă va fi necesar”, a mai amenințat șeful de la Kremlin.

Timiterea de arme în Ucraina, o amenințare la adresa Europei

Trimiterea de armament în Ucraina, precum și în alte ţări, constituie „o ameninţare la adresa securităţii Europei”, a anunțat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Astfel, toată lumea și-a pus întrebarea care sunt aceste arme cu care Rusia amenință Occidentul. Vă prezentăm o listă a armelor pe care armata rusă le are la dispoziție.

Samat

Samat este o rachetă intercontinentală care are o rază de acţiune de 18.000 de kilometri, cântărește 200 de tone și este echipată cu mai multe focoase. Conform producătorului, Samat are o capacitate mai mare de a străpunge scutul defensiv american.

Avangard

Avangard, care a întâmpinat probleme de dezvoltare, este un dispozitiv strategic cu o mare manevrabilitate. Aceasta poate urma traiectorii diferite decât cele ale transportatorilor intercontinentali. Avangard poate atinge o ţintă la 6.000 de kilometri distanţă. Este prevăzută cu focoase nucleare sau convenţionale.

Poseidon

Poseidon este o super-torpilă, cunoscută şi sub numele de Status 6 şi are caracteristici asemănătoare cu cele ale unei drone subacvatice. Este capabilă să lovească formaţiunile navale, dar şi coastele inamice cu un focos nuclear. Poate ajunge la o adâncime de aproximativ o mie de metri având o viteză de 70 de noduri, întrucât are ca elice un reactor.

Armele chimice sau biologice

Acestea sunt muniţii devastatoare din cauza componentei lor explozive asociate cu gaze sau toxine capabile să răspândească contagiune. În ultimii ani, au fost folosite de Bashar al-Assad în Siria, cu sprijinul Kremlinului. Serviciile secrete americane şi britanice se tem că Vladimir Putin ar putea folosi acest gen de arme pentru a zdrobi rezistenţa ucraineană: pot fi arme chimice, agenţi de sufocare precum clorul, sau arme biologice, precum antraxul.

Arme nucleare tactice

Atât Washingtonul, cât şi Kievul spun că, în acest moment, nu există semne concrete ale unui atac nuclear. „Deocamdată, nu vedem semne în această direcţie”, a spus directorul CIA, William Burns, dar „posibila utilizare de către Putin a armelor nucleare nu trebuie luată cu uşurinţă”.

Rusia are aproximativ 2.000 de arme nucleare în depozite şi are la dispoziție două sisteme pentru a le lansa: rachetele Kalibr, lungi de 6,2 metri şi trase de pe uscat sau din mare, care au o rază de

acţiune de 1.500/2.500 de kilometri şi sistemul Iskander-M, care pleacă de la sol şi are o autonomie de 400-500 de kilometri.

Ce mărime a avut bomba nucleară de la Hiroshima

Armele nucleare tactice, variază foarte mult ca mărime şi putere: încărcarea celui mai mic poate ajunge la un kiloton sau echivalentul a o mie de tone de TNT, cel mai mare chiar şi la 100 de kilotone.

Cel care a ucis 146.000 de oameni la Hiroshima, Little Boy, avea o încărcare de 15 kilotone.