Apartament pe Calea Victoriei cu doar 7.238 de euro. Scandal imens la CNAIR

Septimiu Buzașu, șef în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a cumpărat de la instituția pentru care muncește un apartament în centrul Bucureștiului cu doar 7000 de euro.

Apartament pe Calea Victoriei cu 7.238 de euro. Scandal mare la CNAIR

Septimiu Buzașu a cumpărat de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR ) un apartament situat pe Calea Victoriei din București pentru suma de 7000 de euro, scrie newsweek.ro. Septimiu Buzașu este președintele Consiliului de Administrație al CNAIR, și a plătit pentru locuința centrală suma de 7.238 de euro.

Septimiu Buzașu, președintele Consiliului de Administrație al CNAIR, a reușit să-și cumpere două case la stat. Este vorba de un apartament de serviciu pe Calea Victoriei, precum și o vilă construită de ANL în spatele complexului Romexpo. Imobilele nu apar în declarația de avere, deși Septimiu Buzașu locuiește în prezent în vila ANL.

CNAIR a vândut angajaților 31 de apartamente și vile

Septimiu Buzașu figurează pe lista celor care au cumpărat locuințe de serviciu de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în ultimii 30 de ani. Potrivit documentelor oficiale, CNAIR a vândut 31 de apartamente și vile. Septimiu Buzașu a cumpărat apartamentul de serviciu situat într-un bloc de pe Calea Victoriei, din București, cu doar 7.238 euro, rezultă din documentele CNAIR.

Tranzacția pentru apartamentul de 38 metri pătrați a avut loc în anul 2003. Doi ani mai târziu când Septimiu Buzașu a ajuns secretar de stat în Ministerul Transporturilor, minister în subordinea căruia funcționa Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a ajuns să-și cumpere și o vilă în spatele complexului expozițional Romexpo. Pentru vilă a plătit 70.000 de euro.

Fostul director al CNAIR și-a cumpărat și el casă de la stat

„Când am venit eu în București, asta fost înțelegerea (pentru apartament). Nu eram secretar de stat când am luat casa de la ANL. Eu eram înscris la ANL din 2001. Atunci m-am înscris la locuință prin credit ipotecar la ANL. Nu am cumpărat casa când eram secretar de stat”, a precizat Septimiu Buzașu.

Narcis Neaga, fostul director general al CNAIR, se regăsește și el pe lista celor care și-au cumpărat locuințe de serviciu. Potrivit CNAIR, Narcis Neaga a plătit 45.030 de euro pe locuința de serviciu, însă oficialii companiei de stat au refuzat să comunice ce tip de imobil a cumpăra acesta.