Apartament cu 2 camere, scos la vânzare cu 7.500 de euro în România. De ce este atât de ieftin

Un apartament cu 2 camere din localitatea Porțile de Fier a devenit viral în mediul online, după ce a ffost scos la vânzare pentru o sumă incredibilă. Proprietarii cer nici mai mult, nici mai puțin de 7.500 de euro pentru acest apartament. Motivul pentru care locuința este atât de ieftină.

După garsoniera din Cluj de acum câteva luni, un alt apartament a devenit viral pe rețelele sociale, după ce proprietarul a postat prețul extraordinar pe care-l cere pentru locuința din localitatea Porțile de Fier.

Pe site-ul de anunțuri OLX a fost postat mesajul ce descrie un apartament cu două camere din Porțile de Fier, care poate fi achiziționat pentru suma incredibilă de numai 7.500 de euro. Asta nu este tot, surpriza internauților fiind că prețul nu este fix, ci este negociabil.

Motivul pentru care locuința este atât de ieftină pare a fi din cauza faptului că apartamentul respectiv are o suprafață modestă de 36 metri pătrați suprafața utilă, este semidecomandat și se află la parterul unui bloc de locuințe construit în anul 1990.

„Vând apartament 2 camere semidecomandat 36m patrati in localitatea: Portile de Fier 2(Hidrocentrala PF2) este o insula de 4km lumgime pe 2 latime inconjurata de Dunare. Este zona de frontieră, plaja și pescuit la 9km de orasul Sarbesc Negotin si 1km de Vama România – Serbia.

Apartamentul in interior nu este renovat in schimb are izolatie exterioara cu polistiren, geamuri termopan, apometre, curent si apa, acoperis renovat, usa scara intrare termopan,usa metalica la intrare in apartament. Pret 7500 neg.”, se arată în anunțul de pe OLX.