Aparițiile publice ale lui Kate Middleton nu vor mai fi la fel. Schimbarea pe care a făcut-o Prințesa după perioada grea prin care a trecut

Au trecut câteva săptămâni de când Kate Middleton a anunțat că s-a vindecat de cancer, iar fanii regali abia așteaptă ca Prințesa să își reia aparițiile publice. Unii experți regali sunt însă de părere că după lupta cu boala, nimic nu va mai fi la fel în ceea ce o privește pe soția lui William.

Cum s-ar putea schimba aparițiile lui Kate Middleton, după boală

Kate Middleton și-a petrecut ultimele nouă luni din acest an făcând tratamente pentru cancer. De când a anunțat diagnosticul, Prințesa a apărut doar de două ori în public, dar a anunțat că este pregătită să își reia angajamentele regale. Una dintre activitățile de care se ocupă în această perioadă, pe lângă munca de caritate, este organizarea concertului de colinde care are loc în fiecare an de Crăciun.

Un expert regal a vorbit cu jurnaliștii de la ”The Telegraph” și a menționat că aparițiile publice ale soției Prințului William vor suferi modificări. Deocamdată, se așteaptă ca Kate Middleton să participe la Serviciul de Comemorare la Cenotaf, o ceremonie care va avea loc în luna noiembrie. Cu toate acestea, s-a clarificat că nu va sta mult timp, iar aparițiile sale publice vor fi reduse ca durată, astfel încât să poată avea timp de odihnă.

De asemenea, s-a menționat că evenimentele ”nu vor fi anunțate cu mult timp înainte, în cazul în care va trebui să anuleze din motive de sănătate”, așa că participarea ei la evenimente va fi confirmată doar cu câteva zile înainte. De asemenea, s-a estimat că va fi mai prezentă în mediul online decât în public.

Ce s-a schimbat în viața de familie

Prințesa de Wales a profitat de timpul în care a stat departe de angajamentele regale și a făcut tratament, pentru a sta mai mult și cu familia. Kate și William și-au petrecut mare parte din vară la casele lor de vacanță din Regatul Unit, alături de copii. De altfel, videoclipul prin care a anunțat că s-a vindecat de cancer a fost filmat în natură, la una dintre casele familiei regale și cuprinde și imagini din vacanța de vară, perioadă în care Kate și William le-au dedicat mai mult timp copiilor lor.