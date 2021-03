Apariție șocantă pe cerul nopții. Ce a căzut în acest oraș ar putea conține „ingredientele” apariției vieții

Un meteorit ce a căzut în Marea Britanie și a fost vizibil și din nordul Europei la finele lui februarie este un corp spațial foarte rar și ar putea să conțină ”ingredientele” apariției vieții, menționează cercetătorii, potrivit CNN.

Astfel, fragmentele de rocă spațială ar putea să ofere răspunsuri importante în ce privește istoria timpurie a sistemului solar, dar și despre cum a evoluat viața pe Pământ în urmă cu sute de milioane de ani.

Au fost găsite, deci, cca 300 de grame de rocă spațială de către cercetorii din Winchcombe, în Gloucestshire, Marea Britanie. Cercetătorii susțin că substanța carbonică din care se compune roca este una dintre cele mai primitive și mai ”curate„, care au fost observate acum în sistemul solar. De asemenea, astfel de roci sunt cele care conțin material organc și amino-acizi, reprezentând ”ingrediente” în apariția și dezvoltarea vieții.

Mai mult, muzeul de Istorie Naturală din Londra a confirmat faptul că fragmentele de rocă au fost descoperite într-o stare bună și foarte repede după ce a căzut meteoritul încât sunt comparabile cu cele aduse prin misiuni spațiale, atât din punct de vedere al cantității, dar și al calității

Acesta a fost primul cercetător care a identificat roca. De menționat este că pe Pământ există aproximativ 65.000 de meteoriți cunoscuți, conform muzeului din Londra. Dintre acești meteoriți, numai 1.206 au fost observați în timp ce cădeau pe planetă, iar dintre acești meteoriți numai 51 sunt formați din astfel de roci rare.

Meteoritul a fost văzut de mii de martori din UK și Europa de nord, fiind surprins și pe camere de supraveghere private în momentul în care mingea de foc a luminat cerul în data de 28 februarie 2021. Această rocă spațială s-a deplasat cu aproape 14 kilometri pe secundă înainte de a se lovi de atmosfera terestră, ajungând, într-un final, pe o stradă din Winchcombe.

See the fireball meteor that lit up the UK night sky on Sunday. https://t.co/VsK3LixfqH pic.twitter.com/5qLBYUE19T

— The New York Times (@nytimes) March 1, 2021