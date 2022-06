Apariție îngrijorătoare a Reginei Elisabeta la finalul jubileului. E slăbită și abia merge în baston VIDEO

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a oferit un moment special, în ultima zi a festivităților pentru Jubileul său de Platină. Flancată de cei trei moștenitori ai tronului, monarhul și-a făcut apariția pe balconul Palatului Buckingham. Majestatea Sa a încântat mulțimile adunate la ceremonia celor 70 de ani de domnie. Îmbrăcată într-un costum verde viu, aceasta a ieșit să-și ia rămas bun de la fanii prezenți lângă porți. Lumea a remarcat că este slăbită și poartă un baston.

Ultima zi de festivități pentru Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a s-a încheiat cu o apariție surpriză la balconul Palatului Buckingham. Majestatea Sa a stat între Prințul Charles, Prințul William și Prințul George, cei trei succesori la tron. Monarhul a încântat mulțimea adunată să vadă ceremoniile spectaculoase regale. A fost un moment istoric, plin de emoție, când fragila regină, strălucind într-o ținută verde, a ieșit să-și ia rămas bun de la britanici.

Este puțin probabil ca reperul ei de 70 de ani să fie repetat vreodată și zeci de mii de oameni s-au înghesuit să o celebreze pentru domnia sa îndelungată. În vârstă de 95 de ani, regina Marii Britanii este vizibil afectată de problemele de sănătate, care au împiedicat-o să participe la toate festivitățile. Inclusiv apariția la balcon este dovada că monarhul nu se simte bine (vezi VIDEO mai jos).

Avându-i de cei trei moștenitori ai săi – fiul, nepotul și strănepotul – lângă ea, Elisabeta a II-a oferit o privire asupra viitorului monarhiei. Aceasta a împărțit scena cu doar șapte membri ai familiei sale: Prințul de Wales, Ducele de Cambridge și Prințul George, precum și cu două viitoare Regine (Ducesa de Cornwall și Ducesa de Cambridge) și strănepoții Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Oferind câteva zâmbete și salutări cu mănuși albe, regina britanicilor și-a atins scopul de a fi văzută și ovaționată în mulțime. Monarhul a fost văzut în public puțin peste 27 de minute pe tot parcursul acestui weekend. Dar prezența sa a fost simțită spiritual în rândul oamenilor, iar schița de comedie preînregistrată cu ursulețul Paddington a adus o lumină proaspătă asupra umorului și dragostei ei pentru distracție.

Întrucât monarhul se deplasează greu, observatorii au început să se întrebe dacă regina Elisabeta a II-a va mai putea să apară la balcon ori în public. Într-un mesaj, Majestatea a spus că a fost „uimită și profund emoționată” de reacția țării la Jubileul său.

„Când vine vorba de cum să marchezi 70 de ani ca regină, nu există un ghid de urmat. Este într-adevăr o premieră. Dar am fost uimită și profund mișcată de faptul că atât de mulți oameni au ieșit în stradă pentru a sărbători Jubileul meu de Platină. Deși poate că nu am participat personal la fiecare eveniment, inima mea a fost cu voi toți; și rămân angajată să vă servesc cât pot de bine, sprijinită de familia mea. Am fost inspirată de bunătatea, bucuria și înrudirea care au fost atât de evidente în ultimele zile și sper că acest sentiment reînnoit al comunității va fi simțit mulți ani de acum înainte.Vă mulțumesc din suflet pentru urările voastre de bine și pentru rolul pe care l-ați jucat cu toții în aceste sărbători fericite.”, a transmis regina, scrie Metro.co.uk.