Apariție inedită la Euro 2020. Toată lumea s-a uitat spre cer, nu spre teren VIDEO

Pe lângă spectacolul fotbalistic de pe teren, de la meciul dintre Franța și Germania, publicul a avut parte și de o surpriză inedită care se putea termina destul de rău. Un bărbat a aterizat cu parapanta pe gazon, după ce a lovit firele care susțin spidercam-ul. Inițial, a fost la un pas să se prăbușească peste spectatori, însă în ultima clipă s-a redresat și a reușit să se salveze atât pe el cât și pe cei aflați în tribune.

Totul s-a întâmplat cu câteva minute înainte de fluierul de start al meciului dintre Franța și Germania. Prin gestul său, parapantistul, un activist Greenpeace, a vrut să protesteze împotriva sponsorului competiției, Volkswagen, și a combustibilului folosit de compania germană.

După câteva manevre dificile în care a încercat să evite o coliziune cu spectatorii, după ce, inițial, lovise firele spidercam-ului, activistul a aterizat pe gazon. Din fericire, nimeni nu a pățit nimic, însă jucătorii aflați pe teren au mers la el să se asigure că este în regulă.

În cele din urmă, oamenii de ordine l-au scos pe parapantist în afara stadionului.

Primul mare derby de la Euro 2020, s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru Franța. Chiar dacă nu s-a înscris decât un singur gol, spectacolul fotbalistic a fost pe măsura anvergurii celor două echipe. Partida a fost decisă de un autogol. Hummels și-a învins propriul portar în minutul 20 al, după o centrare a fundașului francez Lucas Hernandez.

Este pentru prima oară în istoria Campionatului European când Germania își dă autogol în cadrul acestei competiții.

Franța a început bine meciul, iar în minutul 16 Pogba trimite cu capul pe lângă poartă, din 6 metri, o minge centrată din corner de Griezmann. Un minut mai târziu, Mbappe a prins spațiul porții cu un șut, însă Neuer a l-a respins.

După autogolul Germaniei din minutul 20, Franța a început, încet-încet, să se retragă din atac, lăsând pe Mannschaft-ul să atace. După pauză, nemții s-au aruncat din nou în atac, dar defensiva condusă de Varane, a făcut față cu brio asediului, închizând spațiile către poarta lui Lloris.

În minutul 52, Rabiot a scăpat pe contraatac și a avut șansa să mărească avantajul Franței, însă șutul său a lovit bara.

Germania a continuat să aibă posesia, însă nu a reușit să desfacă apărarea francezilor, chiar și cu cele 5 schimbări efectuate de Joachim Low. Expuși în apărare, nemții au fost surprinși în câteva rânduri pe contraatac.

Mbappe şi Benzema au marcat după astfel de contre, dar ambele goluri au fost anulate pe motiv de ofsaid.

Pe final, atacantul lui PSG a mai avut o șansă să tranșeze disputa, însă Hummels a reușit să îl blocheze in extremis într-o situație de singur cu portarul.

Omul meciului a fost desemnat Paul Pogba.

