Apariție de neratat la plajă. Fiica unui legendar fotbalist din România face furori la Saint Tropez

Natalia Mateuț este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV. Fiica cea mare a lui Dorin Mateuț reușește să aducă zâmbetul și voia bună în casele oamenilor prin intermediul emisiunii ”Showbiz Report” pe care o prezintă. Recent, vedeta TV a fost surprinsă pe plaja din Saint Tropez, Franța. Cum arată prezentatoareîn costum de baie?

Cunoscuta prezentatoare a ales să-și petreacă vacanța în Franța, pe Coasta de Azur. Chiar dacă a fost în vacanță, Natalia Mateuț și-a ținut urmăritorii la curent. Vedeta i-a surprins pe internauți cu mai multe poze în costum de baie. Nu a durat mult, iar postarea a strâns mii de aprecieri și comentarii. În dreptul imaginilor spectaculoase din Saint Tropez, bruneta a scris și un mesaj: „Vara mea perfectă”.

Natalia Mateuț este fiica lui Dorin Mateuț (57 de ani), fost fotbalist la Dinamo. Bruneta se poate lăuda cu o carieră în televiziune. Potrivit acesteia, după ce a absolvit Facultatea de Jurnalism și-a găsit un loc în televiziune.

„Cea mai mare realizare a mea este că de la 20 de ani, am 31, lucrez în televiziune. Am avut și am continuitate. Am terminat jurnalismul, de mică mi-am propus să fac asta, o fac cu mare drag și mă bucur că pot să fac zilnic ceea ce mi-am dorit de mică și încerc să devin din ce în ce mai bună”, declara fiica lui Dorin Mateuț, pentru Click.ro.