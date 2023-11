Apare un nou sezon Lia, soția soțului meu. Când urmează să fie difuzat la Antena 1

„Lia, soția soțului meu” este unul dintre cele mai iubite seriale ale momentului. Este iubit de o mulțime de oameni și urmărit cu interes, iar fanii așteaptă cu nerăbdare episoade noi. Echipa de producție vine cu vești bune: a fost aprobat al treilea sezon și deja încep pregătirile în acest sens.

Echipa de producție a serialului „Lia, soția soțului meu”, captivanta poveste care a cucerit milioane de telespectatori în fiecare joi de la 20:30, pe Antena 1, vine cu vestea entuziasmantă a reînnoirii pentru cel de-al treilea sezon. Fanii vor fi încântați să afle că următorul capitol al acestei intrigante povești va fi difuzat în anul următor, tot la Antena 1.

Mai sunt doar patru săptămâni până când se va termina cel de-al doilea sezon din „Lia – soția soțului meu”, iar fanii stau cu sufletul la gură să afle deznodământul. Când mulți se întrebau ce se va întâmpla cu continuarea acestui serial, echipa de producţie anunţă că au început deja filmările pentru următorul sezon.

Anunțul a fost făcut chiar de producătoarea Ruxandra Ion, care este încântată de faptul că povestea continuă. Vedeta a ținut să le mulțumească tuturor actorilor care duc personajele la un alt nivel, precum și întregii echipe pentru toată treaba făcută.

„Este un lucru extraordinar că putem continua povestea Liei şi că publicul îşi doreşte să vadă în continuare acest serial la care se munceşte enorm. Această reuşită se datorează celor din faţa şi din spatele camerei, care pun mereu pasiune în ceea ce fac. Le mulţumesc pentru talentul şi dăruirea lor!”, declară Ruxandra Ion.

Unul dintre scenariști a dat din cază și a dezvăluit cum va decurge cel de-al treilea sezon din cel mai iubit serial al momentului. Radu Grigore i-a făcut pe fani să ardă de nerăbdare cu declarațiile sale, dezvăluind că urmează surprize extrem de mari.

Radu Grigore a dezvăluit că cel de-al treilea sezon va fi la fel de palpitant ca primele două sau poate chiar mai interesant. Cei doi îndrăgostiți vor avea parte de și mai multe provocări și o mulțime de obstacole vor ieși în calea iubirii lor.

„Vă întrebaţi ce se mai poate întâmpla mai departe în Lia? Sincer, şi noi când am aflat că vom face şi sezonul trei. Şi pentru că primele două sezoane nu au fost tocmai liniştite pentru cei doi îndrăgostiţi, vă pot spune că nici de acum înainte nu va fi altfel. Rămâne să vedeţi câte obstacole mai au Lia şi Petru de înfruntat ca să fie fericiţi!”, dezvăluie scenaristul Radu Grigore.

Pe măsură ce filmările pentru al treilea sezon al proiectului sunt în desfășurare, actorii dezvăluie că noul sezon se anunță la fel de captivant ca celelalte două. Actorii promit că povestea va lua o turnură complet neașteptată, că personajele vor experimenta evoluții dramatice, iar pe scena serialului vor apărea fețe noi. Această veste entuziasmantă prefigurează un parcurs plin de surprize și intensitate.

Nu am putut să nu mă gândesc la cum vor reacționa fanii serialului atunci când vor afla 😊 cred că toți așteptau cu nerăbdare această știre. Deci, ne vedem în curând cu cel de-al treilea sezon, un sezon plin de provocări, suspans și iubire”, mărturiseşte Ana Bodea.

„Am fost extrem de încântată atunci când am aflat că serialul va fi reînnoit pentru sezonul trei. Pentru mine este încă o oportunitate să progresez, să cresc și să mă dezvolt alături de o echipă minunată, așa că abia aștept!

Producția pentru al treilea sezon al serialului de la Antena 1, „Lia – Soția soțului meu”, se desfășoară intens în diverse locații din București și din împrejurimi. Curioșii și fanii serialului pot arunca o privire în culisele procesului de filmare accesând conturile oficiale ale serialului, unde vor găsi imagini captivante din spatele scenei.

Ana Bodea, protagonista serialului „Lia – Soția soțului meu”, difuzat în fiecare joi pe Antena 1 de la ora 20:30, a dezvăluit recent că împărtășește mai multe trăsături comune cu personajul său, Lia. Tânăra actriță a recunoscut că există o conexiune puternică între ea și caracterul pe care îl interpretează în producție.

Ana Bodea, o absolventă a prestigioasei Academii de Balet Balșoi din Moscova, a petrecut o bună parte a vieții sale în lumea fascinantă a baletului, practicând această formă de artă excepțională până la vârsta de 18 ani. Cu o pregătire solidă și o dedicare exemplară în acest domeniu, parcursul ei artistic s-a dovedit a fi încărcat de realizări remarcabile.

Cu toate acestea, în ciuda începutului său strălucit în lumea baletului, Ana a ales un alt drum pentru cariera sa ulterioară. A decis să își îndrepte pașii către Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, unde și-a continuat studiile, diversificându-și abilitățile artistice.

„Am vorbit de multe ori despre asemănările dintre mine și personajul pe care îl interpretez în serial. Într-adevăr, am făcut balet de performanță, am fost studentă la Academia de Balet Balşoi, îmi place la nebunie să scriu și, la un moment dat, am cochetat chiar și cu modellingul”, a mărturisit Ana Bodea, conform unui comunicat oficial transmis de Antena 1.