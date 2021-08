Apare ‘o nouă monedă’ în România. Anunțul surpriză de la BNR: plătești o avere pentru banul de aur

BNR nu este la prima emisie numismatică de colecție. În ultimii ani Banca centrală a mai emis monede noi, dar nu pentru circuit, ci pentru colecționari. Noua monedă anunțată de BNR, este pentru a sărbători 200 de ani de la naşterea celebrului politician Ion C. Brătianu. În totalitate din aur, noua monedă va costa peste 11.000 de lei.

România la ceas aniversar. Se sărbătoresc 200 de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu

În urmă cu 200 de ani, unul dintre părinții fondatori ai României, Ion C. Brătianu, vedea lumina zilei. Politicianul a fost considerat un om providențial, care a fost acolo pentru toate evenimentele majore din secolul al XIX-lea din România. Ion C. Brătianu s-a născut la 2 iunie 1821, la Ștefănești, într-o familie de nobili valahi.

După ce face stagiul militar la 18 ani, la scurt timp pleacă la Paris pentru a studia ingineria. În capitala Franței, întră în mișcarea masonilor liberi, ajungând să dețină gradul de maestru. Ion C. Brătianu a participat activ la Revoluția din 1848. La acel moment, deja prefect de poliție, a intervenit de două ori, folosind forța, pentru a salva guvernul revoluționar.

Părintele României Moderne

După ce otomanii reușesc să înăbușe Revoluția, pleacă în exil la Paris. În exil, Io C. Brătianu a militat pentru a scoate Țara Românească de sub influența otomană. În 1857 s-a întors la București și ia parte la alegeri pentru a uni Țara Românească cu Moldova. Același Ion C. Brătianu a participat activ la mișcarea de a-l înlătura pe primul coducător al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza, în 1866.

Este artizanul Casei Regale a României. A fost printre cei care l-au convins pe Carol de Hohenzollern-Sigmaringen să devină primul rege al României. Ulterior, a ocupat funcții ministeriale și a condus cea mai lungă guvernare democratică a României între 1876 și 1888, ca prim-ministru.

BNR lansează o nouă emisie numismatică din aur

Academia Română a organizat o sărbătoare pentru 200 de ani de la nașterea lui Brătianu. În același timp, BNR anunță o nouă emisie monetară de colecție pentru a sărbători cei 200 de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu. Conform comunicatului BNR, moneda va fi din aur și va avea elemente distinctive pentru momentul aniversar după cum urmează:

Fața monedei: monumentul dedicat lui Ion C. Brătianu din București, inscripția „ROMÂNIA” într-un arc, valoarea nominală „500 LEI”, stema României și anul emiterii „2021”.

Revers: portretul lui Ion C. Brătianu, inscripția „ION C. BRATIANU” într-un arc și anii lui de naștere și moarte „1821” și „1891”.