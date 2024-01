Anunţul zilei pentru Ion Iliescu şi Petre Roman. Este vorba despre ancheta în Dosarul Mineriadei

Primele zile ale anului 2024 au adus un anunț important pentru Ion Iliescu și Petre Roman, ambii implicați într-unul dintre cele mai dificile și controversate dosare din România. Ce au cerut magistrații în legătură cu ancheta în Dosarul Mineriadei.

În iunie 2017, la exact 27 de ani de la evenimentele violente din București, Parchetul Militar îi trimitea în judecată, printre alții, pe Ion Iliescu și Petre Roman pentru rolul pe care l-ar fi jucat în atacul împotriva manifestanților care își exprimau nemulțumirile legate deciziile luate de cei aflați la putere.

Trei ani mai târziu, în decembrie 2020, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis definitiv restituirea dosarului Mineriadei din 1990 la Parchetul Militar, ceea ce a însemnat că procurorii erau nevoiți să reia de la zero întreaga anchetă.

„Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/P/2014 din 12 iunie 2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, sub următoarele aspecte: sub aspectul nelegalităţii constând în lipsa dispoziţiei de începere a urmăririi penale pentru faptele pretins comise de inculpaţii Iliescu Ion, Roman Petre, Voiculescu Gelu Voican, Măgureanu Virgil şi Florescu Mugurel Cristian în perioada 11-12 iunie 1990; sub aspectul nelegalităţii urmăririi penale efectuate în cauză după redeschiderea urmăririi penale în ceea ce priveşte comiterea infracţiunii de crime împotriva umanităţii în varianta normativă a uciderii unor persoane (art. 439 alin. (1) lit. a); în ceea ce priveşte descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă”, se arăta în decizia magistratului, menţinută de un alt complet de la ÎCCJ.