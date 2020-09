Anunțul zilei pentru cei cu centrale termice de apartament. Se întâmplă inevitabil cu gazele, la iarnă

Este anunțul zilei pentru locatarii care au centrale termice, precum și pentru toți aceia care se încălzesc cu gaze naturale. Gazele naturale s-au ieftinit în România, iar ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, dă asigurări că prețul gazelor naturale din iarna lui 2020 va fi mai mic decât prețul din iarna anului trecut.

Anunț incredibil despre prețul gazelor naturale. Toți cei cu cetrale termice trebuie să știe asta

S-au ieftinit gazele, fapt care este o veste bună pentru cei care locuiesc la bloc și au centrale termice, dar și pentru locuitorii care stau la case și folosesc această soluție pentru încălzire.

Ministrul Economiei Virigil Popescu a asigurat populația că în această iarnă va plăti un preț mai mic la factura de gaz, comparativ cu cea de iarna trecută, respectiv din 2019.

Virgil Popescu dă asigurări pentru facturi mai mici la gaze

„Așa cum am promis, la 1 iulie, piața de gaze naturale s-a liberalizat. În plus față de această liberalizare am schimbat obligația de vânzare centralizată pe piața cu gaze cu un gas program release. Practic, prin acest program, am legat prețul gazelor din România de prețul bursei regionale de la Viena, Baumgarten.

Exact cum am și preconizat, oferta de gaze pe piața romțnească este mai mare decât cererea și, evident, avem o ieftinire a prețului gazelor naturale, ajungând un pic sub prețul Bursei de la Viena. Asta înseamnă că piața românească devine piață funcțională și de aceea fluxul de gaze este și de ieșire din România, nu numai de intrare în România. Vestea bună va fi și pentru consumatorul casnic și pentru consumatorul industrial, este că prețul gazului natural în România va fi mai scăzut.

Gazul s-a ieftinit, astfel că există o referință mai joasă

Acum, nu putem compara prețul din octombrie, noiembrie, decembrie cu prețul de acum. Dar cu certitudine prețul din iarna lui 2020 va fi mai mic decât prețul din iarna 2019. Asta cu certitudine, pentru că prețul gazului a scăzut și scăzând avem o referință mai joasă„, a declarat marți Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la Digi 24.

De ce s-au ieftinit gazele

Ministrul economiei cărui fapt de datorează micșorarea prețului la gaze, comparat cu anul trecut. „Producția Romgaz a crescut în ultima perioadă cu 10%, acolo practic a fost o întârire a echipei manageriale și s-au redeschis sonde, iar Romgaz a reușit să își crească producția cam cu 10%.

Asta înseamnă venituri mai mari pentru companie, venituri mai mari la bugetul de stat, o ofertă de gaz pe piața românească mai mare și implicit toată lumea ar avea de câștigat și implicit scade și prețul la gaz. Și industria românească devine mult mai competititvă„, a mai precizat ministrul Virgil Popescu.

Exploatarea din Marea Neagră, o prioritate

Ministrul Economiei a mai spus că explotarea gazelor naturale din Marea Neagră este o prioritate. „Trebuiau îndeplinite mai multe condiții ca aceasta să se întâmple. Abrogarea Ordonanței 114 a fost făcută, renunțarea la obligația de vânzare a 50% din producție pe piața cetralizată a fost realizată și înlocuită cu acest gas program release, care aduce beneficii prin scăderea prețului gazului.

Mai rămâne de modificat Legea Offshore, care nu se poate face decât în Parlament. Nu ne putem asuma ca Guvern să modificăm Legea Offshore și să fie modificată în Parlament, mai ales că suntem într-un proces electoral și cred că nu este un moment prielnic„, a adăugat ministrul, care a amintit că partidul său nu are o majoritate în Parlament.