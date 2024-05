Anunțul trist al zilei. Celebrul sportiv a murit la 48 de ani, cine a fost Gabi Țabără

Alpinistul român Gabi Ţabără a murit în Munții Himalaya. Sportivul avea 48 de ani și a fost găsit fără suflare pe vârful Everest, luni dimineaţă. Acesta se afla într-o expediţie pentru un vârf din Himalaya, al doilea din încercările lui ca alpinist.

Când nu urca pe munți, Gabi Ţabără lucra la Raiffeisen Bank, ca Network Project Coordinator. Din păcate, pasiunea pentru adrenalină i-a adus sfârșitul. În urmă cu trei ani, alpinistul român a ajuns în Himalaya, pe vârful Manaslu, la peste 8.000 de metri altitudine. Cu puţin înainte de Paşte, pe 3 mai 2024, sportivul a urcat din nou pe Himalaya.

Din păcate, luni, 20 mai 2024, alpinistul român s-a stins din viaţă pe Everest. Era în Tabăra a treia (Camp III), la 7,470 de metri şi se pregătea să urce pe Lhotse (un vârf din vecinătatea Everestului).

Gabi Ţabără a fost găsit fără suflare în cort de către ghidul său Sherpa, susține organizatorul expediţiei sale, Makalu Adventure:

Deocamdată, nu se știu cauzele decesului său: „Cu siguranţă nu este vorba de lipsa oxigenului, deoarece la altitudinea Taberei III nu este nevoie să foloseşti oxigen suplimentar. Putem fi siguri de cauza morţii doar după autopsie”, a precizat Lamsal.

Gabriel Ţabără se afla în expediţie de două luni, în încercarea de a cuceri Lhotse. Dacă reușea, ar fi fost al doilea „optmiar” pe care îl urca (8.516 metri).

„De mic am început să urc pe munte. Primele amintiri le am de la 10 ani, când urcam pe Jepii Mici cu părinţii mei”, a declarat Gabi Ţabără pentru Paginademedia.ro, acum doi ani, când tocmai se întorsese de pe Himalaya. Apoi „mi-am pus întrebarea dacă pot să fac mai mult. Totul a plecat de la un pariu cu mine, să joc în altă ligă. Cumva am vrut să trec din liga naţională în cupele europene”, a completat el atunci.