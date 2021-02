Anunțul Simonei Halep după victoria de la Australian Open 2021. Ce le-a transmis fanilor

Smona Halep vine cu un anunț după victoria de la Australian Open. Ce le-a împărtășit celebra sportivă fanilor imediat după ce a trecut mai departe în sferturile compatiției?

Campioana noastră e în sferturi la Melbourne, iar mesajul din cadrul interviului după meciul contra Iga Swiatek arată că cei care abia așteaptă jocul cu Serena nu trebuie să-și facă nicio grijă.

Simona Halep și-a luat revanșa față de jucătoarea care se află în clasamentul WTA pe locul 17. Optimile de la Roland Garros au surprins-o pe tânăra de 19 ani învingătoare, dar nu și azi, la Melbourne, în fața aceleiași adversare.

Victoria a fost una cu adevărat spectaculoasă pentru că a marcat și succesul cu numărul 100 la o competiție majoră. Halep a oferit tuturor o veste deosebită după ce a părăsit terenul – a scăpat de problemele fizice și o va înfrunta fără nicio grijă pe Serena Williams. Confruntarea celor două renumite sportive va avea loc în cursul zilei de marți, 16 februarie, în formă optimă.

„*O să mă bucur foarte mult de acest succes. La Roland Garros nu am fost în meci, astfel că această victorie e cu atât mai importantă. Am servit bine, am progresat la acest capitol. Nu servesc foarte puternic, dar am constanţă, variez mult, reuşesc să găsesc unghiuri bune. *Fizic sunt OK, nu mă pot plânge. Am lucrat mult acasă din punct de vedere fizic. Sunt puţin obosită, dar e normal. Sunt relaxată, concentrată, voi încerca să mă recuperez cât mai bine pentru următorul meci”

Simona Halep (Sursa: Eurosport)