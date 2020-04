Anunțul premierului Orban. Ce se întâmplă cu profesorii, după decizia șomajului tehnic la bugetari

Anunț important pentru cardele didactice! Ce se va întâmpla cu profesorii, după decizia șomajului tehnic la bugetari. Premierul României a oferit detalii despre situația în care se află aceștia.

Ce se întâmplă cu profesorii, după decizia șomajului tehnic la bugetari

Ludovic Orban a declarat că profesorii nu vor fi afectați de noul scenariu pe care Guvernul îl are în vizor pentru sectorul bugetar. Subliniem faptul că ceea ce și-ar propue Guvernul are în vedere o perioadă de lucru de 15 zile urmată de alte 15 zile de șomaj tehnic. Premierul a susținut că acest lucru nu se va aplica nici către cadrele didactice, ci către personalul administrativ. Întrebat despre anul școlar 2019-2020, în cadrul unui interviu pentru Radio România, acesta a spus că „se va încheia”. „(…) în ceea ce privește profesorii, mai ales că este nevoie de o creștere a activității profesorilor pe final de an (școlar) și pentru pregătirea tuturor examenelor” acest mecanism „nu se va aplica nici către cadrele didactice.

Către personalul administrativ se va aplica, „dar nu se va aplica măsura la cadrele didactice”, subliniază sursa citată. În ceea ce privește mecanismul șomajului tehnic pentru bugetari, Orban a susținut că „este nevoie de solidaritatea românilor în fața crizei.” „Principiul solidarității trebuie să fie valabil pentru toți angajații, inclusiv în sectorul public”, a spus Orban, care a invocat atât „considerente epidemiologice”, legate de limitarea pandemiei, cât și resursele mult diminuate ale bugetului.

„Un mecanism relativ simplu, în care împărțim angajații în două”