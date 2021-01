Anunțul făcut de Mirela Vaida, la început de 2021. Ce se întâmplă la Acces Direct

Perioada Sărbătorilor de iarnă a fost una de vacanță pentru multe emisiuni TV. Astfel că, și ”Acces Direct” a intrat într-o bine-meritată vacanță. Dacă fanii emisiunii și-au pus întrebarea când va reveni Mirela Vaida pe micul ecran, astăzi aflăm noutățile.

Aproape două săptămâni Mirela Vaida nu a mai fost văzută pe micul ecran, în cadrul emisiunii ”Acces Direct”, de la Antena 1. Asta s-a datorat vacanței de sărbători în care a intrat întreaga echipă a show-ului.

Ca fiecare dintre noi, Mirela Vaida a petrecut Crăciunul și Revelionul alături de familie, și a avut parte de câteva zile de odihnă bine-meritată. Astăzi, în schimb, fanii vedetei au primit vestea mult-așteptată. Într-o postare pe Instagram, Mirela Vaida a vorbit despre revenirea pe platoul ”Acces Direct”, revenire ce va avea loc azi, de la ora 17:00.

Show-ul ”Acce Direct”, are deja notorietatea sa în spațiul media românesc. În toți acești ani pe platoul show-ului au fost prezentate povești de viață, care mai de care mai spectaculoase. Unele dintre ele, din păcate, au fost și unele dramatice, iar altele au devenit adevărate telenovele.

Asta dacă ne aducem aminte de cele două personaje Vulpița și Viorel Stegaru. Cei doi au devenit protagoniștii unui adevărat foileton de aventuri, care mai de care mai comice, dar și cu tentă dramatică.

Mirela Vaida, vedeta show-ului, și-a câștigat popularitatea odată cu venirea la cârma acestei emisiuni. Anul trecut, prin iulie, au existat zvonurile plecării vedetei Mirela Vaida și înlocuirea acesteia cu Simona Gherghe, o altă fostă moderatoare ”Acces Direct”. Deși zvonurile au circulat cu insistență, în cele din urmă Mirela Vaida a rămas la cârma ”Acces Direct”, iar Simona Gherghe a ajuns moderatoarea reality-show-ului ”Mireasa”, difuzat tot de Antena 1.

”Am considerat că, din punctul meu de vedere, am dat tot ce am putut acolo. Și obosisem. Nu e un format ușor, nici confortabil. Și am simțit că sunt într-o altă etapă din viața mea, că îmi doresc altceva. Așa că, am preferat să renunț, decât să fac lucruri cu jumătăți de măsură.

Mi-e dor de televiziune, de starea aia de live. Dar pot să mai aștept până va fi ceva care să merite întoarcerea mea pe sticlă. Deocamdată, sunt bine așa.”, declara Simona Gherghe.