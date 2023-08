Anunţul făcut de Mihai Rait, după 7 ani de căsnicie. „Nu știu cine le-a făcut, cine le-a gândit”

După șapte ani de căsnicie, Mihai Rait, îndrăgitul actor din Las Fierbinți, a făcut un anunț neașteptat. Ce a spus despre soția sa, Ana Maria. Între cei doi este o diferență de vârstă de nu mai puțin de 14 ani.

Pe Mihai Rait îl cunoaște o țară întreagă. Pentru mulți, este și probabil va rămâne Dorel din Las Fierbinți, personajul căruia îi dă viață de mai bine de un deceniu.

Actorul este și un familist convins. El și soția sa, Ana Maria, sunt căsătoriți de șapte ani și au împreună un fiu. Cu toate că este un bărbat împlinit și fericit, Mihai Rait a avut o reacție surprinzătoare când a fost întrebat, într-un interviu recent, dacă își mai dorește un copil:

Te-ar putea interesa și: Noua emisiune care apare la Pro TV. Dorel din Las Fierbinți este protagonist, a făcut anunțul

Puțini știu că între el și soția sa este o diferență de vârstă mare, Ana Maria fiind cu 14 ani mai tânără. Un detaliu ce nu le-a pus piedică niciodată în relație.

„Avem 7 ani de căsnicie și nu am avut hopuri. Nu are nicio legătură vârsta pentru mine. Astea sunt niște preconcepții, nu știu cine le-a făcut, cine le-a gândit. Eu nu cred că trebuie să fii mai matur sau mai puțin matur să faci mai bine sau mai puțin bine lucrurile. Nevastă-mea este foarte matură, a fost matură de când ne-am cunoscut.

Avea 23-24 de ani și mi s-a părut foarte matură, de aceea am rămas cu ea. Dacă era o femeie care nu avea nimic în cap, eram la modul: ok, lăsați că poate mai trag un loz. Dar uite că l-am tras pe ăsta câștigător din prima și e foarte bine, ne înțelegem de minune și nu am avut by the way niciun hop până acum și sper să nu am”, a declarat Mihai Rait pentru sursa citată.