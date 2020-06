Anunțul făcut de Marcel Pavel. Vestea a căzut ca un trăsnet: “Nu cred că o să mai rezist”

Marcel Pavel se află pe patul de spital, după ce a fost confirmat cu COVID-19, iar problemele nu-i dau deloc pace. Anunțul trist al artistului i-au făcut pe mulți să-l compătimească.

Marcel Pavel a pornit lanțul îmbolnăvirilor în rândul vedetelor de la Te cunosc de Undeva. Cântărețul nu trece deloc printr-o perioadă fericită din viața lui. Acesta se află internat la Matei Balș, după ce a fost testat pozitiv cu coronavirus. Din păcate, deși ar trebui să se concentreze pe starea sa de sănătate, problemele financiare venite odată cu pandemia nu-i dau pace. Artiștii din lumea întreagă s-au bucurat de o pauză lungă așa cum nu au mai avut demult, dar doar cei care aveau la saltea sume frumușele scapă „nevătămați” din criza sanitară cu care încă ne luptăm.

Unele dintre vedetele de la noi se bazează pe a doua jumătate a cuplului, altele au redus drastic din cheltuieli, iar în categora celor fericiți sunt cei care au investit de-a lungul timpului și în alte afaceri care nu au legătură cu domeniul artistic și care le cam pun pâinea pe masă în această perioadă dificilă. Cântărețul se descurcă doar din economiile care se vor termina curând, spune acesta. El este stâlpul principal al familiei, iar fără activitatea sa totul se va duce ușor de râpă.

„Din micile rezerve pe care le mai am, că am mai avut inspirația aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă… Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România vom fi terminați”

Marcel Pavel