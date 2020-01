Anunțul făcut de Irina Rimes. În ce stare se află, de fapt, antrenoarea de la Vocea României

Irina Rimes a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care a vorbit despre starea sa de sănătate. Ce le-a dezvăluit fanilor și cum se simte antrenoarea de la Vocea României acum?

Irina Rimes și-a îngrijorat fanii chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. În timpul în care se gândea la ultimele pregătiri pentru așteptatele concerte de Revelion, artistei i s-a făcut extrem de rău. Din păcate, medicii au considerat că trebuie să o opereze de urgență pe cântăreață, după ce s-a prezentat la instituția medicală cu o hemoragie internă. Artista a ieșit cu bine din intervenție, iar acum a fost și externată.

Iubita vedetă a făcut în ziua cu pricina un video prin care și-a anunțat fanii, cu părere de rău, că nu-și va putea onora contractele din noaptea dintre ani. Acum, Irina a povestit tuturor cum se simte și cât de mult s-a bucurat de toată atenția asistentelor care au reușit chiar și ei să-i ofere o bucățică de bucurie la orele 00:00, când probabil ar fi trebuit să fie pe scenă bucurând oamenii cu vocea sa.

„În noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grijă de mine să simt și eu ca e sărbătoare, au deschis geamurile să aud sunetul de-afară și mirosul de artificii. Cele mai drăguțe asistente ever. A doua zi am petrecut-o tot în reanimare , am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize. Astăzi am mai tras câteva dureri infernale dar după ce mi-au sos tubul din burta , m-am simțit ca noua. Umflata la fata , vânata pe sub ochi și pe la toate incheieturile, am intrat frumoasă de tot in 2020”

Irina Rimes (Sursa: facebook.com)