Anunţul făcut de Adina Alberts după 10 ani de mariaj cu Viorel Cataramă. Medicul estetician, declaraţii neaşteptate despre soţ

Anunţul făcut de Adina Alberts după 10 ani de mariaj cu Viorel Cataramă. Medicul estetician a mărturisit că relația de cuplu nu a fost întotdeauna lapte și miere, partenerii având parte și de momente dificile. Un astfel de episod a avut loc și în anul 2020, chiar în plină pandemie de coronavirus.

În anul 2023, Adina Alberts și Viorel Cataramă sărbătoresc zece ani de mariaj. Cu ocazia acestui eveniment special, cuplul va petrece la Paris, în Franța. Cei doi nu se vor bucura singuri, ci vor merge în străinătate împreună cu Briana, fiica lor, care în prezent este în vârstă de șapte ani.

Medicul estetician a explicat că partenerul său de viață este un mare meloman. Îi place foarte mult muzica simfonică și de operă, motiv pentru care, cel mai probabil, vor participa și la câteva concerte.

Cu toate că au zece ani de căsătorie, Adina Alberts a mărturisit că relația sa cu Viorel Cataramă nu a fost doar lapte și miere întotdeauna. Ca în orice familie, au existat provocări și momente mai puțin plăcute. Medicul estetician a dezvăluit că, în mariajul cu partenerul său, ambii au învățat să cedeze pe rând.

Discuțiile în contradictoriu nu caracterizează mariajul Adinei Alberts și a lui Viorel Cataramă. Având în vedere că au petrecut foarte mult timp împreună, își cunosc limitele și și le respectă reciproc. Este unul dintre secretele relației de lungă durată a cuplului, potrivit spuselor medicului estetician.

Adina Alberts a recunoscut, într-o intervenție recentă pentru presa românească, faptul că a trecut printr-un episod dificil în anul 2020, chiar în plină pandemie de coronavirus. Medicul estetician și partenerul ei s-au confruntat cu o „criză” în viața de cuplu din cauza ideilor diferite pe care le aveau.

La vremea respectivă, Adina Alberts și-a luat fiica, Briana, și a plecat de acasă. Totul, din cauza faptului că soțul său, Viorel Cataramă, își dorea foarte mult să se infecteze cu coronavirus pentru a demonstra că organismul face față bolii.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea. Eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă, am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine. M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani și cărora le mulțumesc. Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică care îndemna la moderație, rațiune și logică”, a declarat Adina Alberts, pentru Unica.