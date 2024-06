Anunțul clar făcut de Cristi Borcea despre al zecelea copil. Decizia pe care a luat-o împreună cu Valentina Pelinel

Cristi Borcea a declarat în trecut că nu mai are de gând să facă încă un copil. Fostul patron de la Dinamo are în total nouă copii, dintre care trei cu femeia alături de care își petrece acum viața, Valentina Pelinel.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au o familie pe care mulți și-au dori-o. Împreună, cei doi au trei copii, dar Cristi Borcea are încă șase copii din alte relații. Fostul patron de la Dinamo este mereu întrebat dacă are de gând să facă și al zecelea copil.

În cele din urmă, Borcea a răspuns la marea întrebare, spunând că îi ajung nouă copii, iar el si Valentina nu își mai doresc încă unul.

„Gata, nu mai fac niciun copil. Îmi ajung nouă! Nu vreau zece. Da, chiar cred asta. Da, gata! Mă opresc. Sigur mă opresc. Nu se pune problema! Am vorbit cu Valentina și nu mai vrem, e gata! Acum sunt la școli, facultăți. Trebuie să ne ocupăm și de noi. Să plecăm mai mult, să ne trăim viața”, a declarat Cristi Borcea, conform Fanatik.ro.

Fostul patron de la Dinamo se număra printre multi-milionarii României. Acesta a dezvăluit că, în prezent, își câștigă banii așa cum o făcea și în anii ’90, adică din comerțul de butelii. Acesta îl ajută pe „Leonidas” să se dezvolte.

„Nu am afaceri cu domnul Șucu. Nu am vorbit niciodată cu el. Poate doar printr-o asociație prin care sunt și eu implicat. Nici cu Simona Halep nu am afaceri. Eram şi înainte cu buteliile, si azi la fel sunt.

Sunt unul dintre puținii care, în ultimii 35 de ani, am fost constant. Milionar constant. Am 9 copii. Gândește la impozitele de la școală, meditații. Îți dai seama ce probleme sunt. Am și peste două mii și ceva de angajați. Nu este ușor ca milionar”, a spus Borcea pentru aceeași sursă.