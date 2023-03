Anunțul care schimbă total jocul Survivor 2023. Daniel Pavel a explicat noile reguli

Crina Abrudan a părăsit competiția Survivor 2023 în ediția de miercuri, 8 martie, după ce Daniel Pavel i-a rostit numele în consiliul de eliminare. După plecarea blondinei, prezentatorul TV a făcut un anunț important pentru concurenți. Ce se va întâmpla, de săptămâna viitoare.

Parcursul Crinei Abrudan la Survivor 2023 s-a încheiat, după ce Daniel Pavel a anunțat că ea este persoana care părăsește echipa Faimoșilor și competiția din Republica Dominicană. În plin Consiliu, prezentatoarea TV a avut parte de o altercație cu fosta ei coechipieră, Bianca Patrichi.

„Nu am niciun regret, nici că am venit, nici căplec. Am venit strict pentru mine, nu pentru mama sau soțul meu. Nu am venit să demonstrez ceva, cuiva.

Am venit pentru mine, pentru că urmărea demult formatul și îmi doream să ajung aici. Nu știu dacă mai trebuia să stau sau nu, Universul a decis asta pentru mine.

Atât mi-a fost benefic și util să stau. Am fost retrasă, în ultimele zile, pentru că tensiunea a fost mare și am simțit că oamenii își reproșează multe și am căzut la mijloc, între DOC și Carmen. Am simțit unde a greșit fiecare dintre ei.

I-am spus lui DOC între patru ochi unde am considerat că a greșit. Kamara, putem să rămânem la împăcarea din pădure. Dacă nu consideri asta, nu e nimic.

S-a vorbit de mine și nu am avut ocazia să mă apăr, dar îmi permit să-i transmi lui Renus că îi multumesc pentru nenumaratele săgeți pe care mi le-a trimis.

Văd că zâmbești, Bianca, dar și tu mi-ai spus multe lucruri negative despre Remus. Le mulțumesc Războinicilor că i-am cunoscut. Nu prea mult, dar nu e timpul pierdut.”, a declarat Crina Abrudan la Survivor.