Eliminare previzibilă la Survivor 2023. Anunțul făcut de Daniel Pavel

Consiliul de eliminare de miercuri, 8 martie, aduce lacrimi în ochii Faimoșilor de la Survivor România 2023. După ce au pierdut cele două jocuri de imunitate, vedetele din tribul roșu au fost nevoiți să nominalizeze patru persoane spre eliminare. Cine este concurentul care a părăsit competiția.

Războinicii s-au bucurat de cele mai importante victorii în săptămâna curentă de la Survivor, reușind să-și adjudece totemul de imunitate în ambele zile de concurs.

La colțul opus, Faimoșii au fost avut parte de o dublă înfrângere din partea adversarilor din tribul albastru, fiind nevoiți să voteze patru coechipieri spre nominalizare.

Tensiunile uriașe din echipa roșie îi afectează vizibil pe Faimoși, vedetele având parte de conflicte numeroase. Un lucru e cert, unul dintre Faimoși părăsește ediția de miercuri, 8 martie.

DOC, Ada Dumitru, Carmen Grebenișan și Crina Abrudan s-au luptat pentru a strânge cele mai multe voturi din partea publicului.

Fosta concurentă de la Asia Express a fost dezamăgită să afle că a fost votată în unanimitate de către colegii săi de la Survivor. Drept urmare, pe pagina de Instagram a lui Carmen Grebenișan a apărut un mesaj emoționant în care blondina își îndemna admiratorii să o susțină în concurs.

Nu stiu in ce moment voi fi nominalizata a2a oara… cat timp va fi trecut, sper ca nu putin. Mai sunt sigura de un lucru: ca nu as vrea sa plec.

„Nu stiu ce am facut ca să fiu nominalizata, daca pe considerente sportive sau nu, dar stiu sigur ca nu voi fi facut nimic sa imi supar sau jignesc colegii. Am curaj sa las asta scris!

Publicul suveran a decis, și de această dată, cine pleacă acasă. În urma rezultatelor voturilor, concurenta eliminată de la Survivor 2023 este Crina Abrudan.

Cu lacrimi în ochi și emoție în glas, fosta vedetă de la Antena 1 și-a exprimat recunoștiința față de experiența pe care a trăit-o la Survivor.

„Nu am niciun regret, nici că am ve nit, nici căplec. Am venit strict pentru mine, nu pentru mama sau soțul meu. Nu am venit să demonstrez ceva, cuiva.

Am venit pentru mine, pentru că urmărea demult formatul și îmi doream să ajung aici. Nu știu dacă mai trebuia să stau sau nu, Universul a decis asta pentru mine.

Atât mi-a fost benefic și util să stau. Am fost retrasă, în ultimele zile, pentru că tensiunea a fost mare și am simțit că oamenii își reproșează multe și am căzut la mijloc, între DOC și Carmen. Am simțit unde a greșit fiecare dintre ei.

I-am spus lui DOC între patru ochi unde am considerat că a greșit. Kamara, putem să rămânem la împăcarea din pădure. Dacă nu consideri asta, nu e nimic.

S-a vorbit de mine și nu am avut ocazia să mă apăr, dar îmi permit să-i transmi lui Renus că îi multumesc pentru nenumaratele săgeți pe care mi le-a trimis.

Văd că zâmbești, Bianca, dar și tu mi-ai spus multe lucruri negative despre Remus. Le mulțumesc Războinicilor că i-am cunoscut. Nu prea mult, dar nu e timpul pierdut.”, a declarat Crina Abrudan la Survivor.