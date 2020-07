Anunțul ANAF care vizează mii de români. Se aplică de la 26 octombrie

Mirela Călugărenu, președintele ANAF, a declarat că mecanismul pentru poprire electronică este finalizat, iar din 26 ocombrie, acesta va deveni funcțional, notează Profit.ro.

Anunțul ANAF care vizează mii de români

Astfel, ANAF are pregătit tot mecanismul pentru poprirea electronică a conturilor, astfel încât operațiunea să se desfășoare rapid și cu cât mai puține inconveniente pentru datornic. Popririle și executările sunt suspendate de Guvern până la 25 octombrie, astfel că mecanismul va deveni operațional de pe 26 octombrie.

“Am finalizat poprirea electronică. Va fi utilizată, însă, abia după ce expiră suspendarea măsurilor de executare silită şi reluăm operaţiunile. De pe data de 26 octombrie va fi funcţională”, a precizat preşedintele ANAF, Mirela Călugăreanu, într-un interviu acordat Profit.ro.

Printre facilitățile fiscale acordate în perioada crizei de coronavirus, Guvenul a introdus și suspendarea popririlor. Astfel, obligațiile fiscale scadente începând cu luna martie 2020 și neplătite până la 25 octombrie 2020 nu sunt considerate restante, nici nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități pentru ele.

”Chiar și eu am avut poprire”

“Chiar și eu am avut poprire, pentru o amendă auto de care nu știam”. Astfel, preşedintele ANAF afirmă că de o poprire a avut parte şi ea, dar în trecut, când era şefă a DGRFP Bucureşti.

“Cine nu a primit o somaţie? Am primit şi eu când eram director la Bucureşti, nu doar somaţie, ci şi o poprire pentru o amendă pe care o luasem în calitate de conducător al instituţiei şi de care nu ştiam. Am avut şi eu o poprire. Acum aştept să vedem poprirea electronică după 25 octombrie. Noul sistem e-poprire ne va feri pe toţi de greșelile din trecut”, a precizat şefa ANAF.

ANAF este un organ de specialitate al administrației publice centrale din România. Instituția a fost înființată la data de 1 octombrie 2003 în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. A devenit operațională începând cu ianuarie 2004, dobândind calitatea de instituție cu personalitate juridică proprie, prin desprinderea direcțiilor cu atribuții în administrarea veniturilor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.