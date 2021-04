Anunț oficial despre petrecerile de 1 mai și de Paște. Vor putea fi organizate acasă?

Mai avem câteva zile și vom avea parte de minivacanța de 1 Mai și Sărbătorile Pascale. Deși se spera la o relaxare a măsurilor, autoritățile spun că nu se va întâmpla acest lucru. Singurele restricții ridicate sunt cele de deplasare pe timpul nopții, de Înviere. În rest, celelalte măsuri, mai spun autoritățile, vor rămâne în vigoare.

Dacă în alți ani familiile românilor se strângeau acasă și petreceau de Paște, din păcate nici anul acesta nu vom putea face asta. Nici anul trecut nu am putut avea parte de celebrele petreceri de Paște, cu atât mai mult acum.

Conform autorităților locale, restricțiile rămân în vigoare, excepție făcând doar în Noaptea de Înviere, când ne vom putea deplasa până la ora 5 dimineața. Într-un comunicat emis recent, Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunța faptul că sunt interzie orice fel de petreceri, în spațiul public, sau privat, în București. Același lucru este valabil și pentru 1 Mai, petrecerile de orice fel fiind interzise.

După mai multe discuții și negocieri, Florin Cîțu anunța ridicarea temporară a restricției de pe timpul nopții. Astfel că, doar în Noaptea de Înviere, românii vor putea circula fără restricții în intervalul 22:00 – 05:00 dimineața.

Cu toate astea se mențin restricțiile de distanțare socială pe timpul Slujbei de Înviere, accesul în interiorul bisericilor fiind doar în limita spațiului existent. Marea majoritate a credincioșilor vor fi obligați să stea în curțile exterioare ale bisericilor, păstrând distanțarea socială.

”Românii vor trebui să respecte în noaptea de Înviere cele trei reguli: mască, distanţare socială şi dezinfectant. Am avut o întâlnire foarte bună cu reprezentanţii cultelor religioase care sărbătoresc în perioada următoare Paştele. Am vrut să discutăm puţin despre cum se va desfăşura acea noapte, care vor fi regulile. Am primit şi de la Patriarhia Română un set de recomandări.

Le luăm în calcul. Eu cred că lucrurile sunt foarte clare şi cu siguranţă vom avea o noapte a Paştelui fără niciun fel de probleme. Lucrurile sunt foarte simple pentru acea noapte, din punctul nostru de vedere. Doar respectarea regulilor pe care le avem: mască, distanţare socială şi dezinfectant.”, declara în urmă cu câteva zile Florin Cîţu.