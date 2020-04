Anunț oficial de la Kanal D. Ce se întâmplă în emisiunea Survivor

View this post on Instagram

Competitia „Survivor Romania” a ajuns la alt nivel, odata cu schimbarile survenite in ceea ce priveste unificarea echipelor. Faimosii si Razboicii isi vor petrece timpul foarte aproape unii de ceilalti, vecinatatea in care traiesc acum ducand la aparitia unor situatii imprevizibile. Noile reguli au fost anuntate de prezentatorul emisiunii in editia de sambata, in cadrul unui consiliu special. „Pana acum doream de la public sa voteze doar nominalizatii saptamanii, nominalizati propusi de echipa care pierdea. De acum incolo toti veti intra la votul publicului. Publicul va ramane suveran in continuare. Eliminarile se vor face tot tinand cont de voturile celor de acasa. Dupa jocul de imunitate pe care il veti avea, echipa care va pierde isi va stabili omul trimis la duel. (…) In perioada urmatoare, voturile acestea vor fi foarte importante. Eliminarile se vor face in functie de voturile din aceste doua zile. Este foarte important sa va votati favoritii”, a spus Dan Cruceru. #survivorromania #kanaldromania