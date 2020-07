Anunț mare pentru dinamoviști: „Vom avea un stadion nou, fără pistă”

Dinamo traversează cea mai grea perioadă din istorie, fiind aproape de retrogradarea în Liga 2. În plus, șapte jucători din formația lui Gigi Mulțescu au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. În tot acest haos, a apărut și o veste bună. Pe care fanii o așteaptă de foarte mult timp. Primarul sectorului 2, Cristian Popescu, a anunțat locul în care se va construi noul stadion, dar și capacitatea arenei. În plus, nu va avea pistă. Un aspect pentru care fanii au insistat.

Primarul sectorului 2 le promite un stadion nou fanilor dinamoviști. Construirea ar putea începe anul viitor

„Noi vrem să facem noul stadion în spate, și nu în locul celui actual. De ce am luat această decizie? Noi, inițial, am vrut să facem stadionul nou pe locul actual, dar nu s-a putut. În primul rând, sunt litigiile pe care le cunoașteți, și care vor mai dura minimum un an.

Sunt anumite probe pentru DNA care nu pot fi distruse, dar, cel mai important argument este acela că în față nu putem face un stadion fără pistă, legea te obligă să faci pistă și la un stadion nou. Așa că noi vrem un stadion doar de fotbal pentru Dinamo. Va avea 30.000 de locuri, dacă nu chiar 33.000 de locuri. Vom merge miercuri acolo, i-am invitat și pe cei de la FRF, dar și pe cei de la CNI, care au tot bugetul pregătit.

Vom identifica exact locul. Va fi și un stadion de rugby și vor fi terenuri și pentru copii. Anul viitor va începe construcția, care va dura doi-trei ani”, a declarat Cristian Popescu pentru Digi Sport.

Cristian Popescu le promite de mai bine de un an un stadion nou fanilor dinamoviști. Dar pentru moment nu s-a făcut niciun pas concret în această direcție. Declarația primarului vine în contextul în care alegerile locale sunt din ce în ce mai aproape. De asemenea, investitorii spanioli care se află acum în România la negocieri, ar putea fi influențați de această veste.