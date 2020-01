Anunț important pentru pensionari. Ce se întâmplă cu banii, în luna ianuarie

Nou anunț important pentru pensionari! Anul 2020 vine cu o schimbare în privința indemnizațiilor lor. Ce se întâmplă cu banii din ianuarie? Casa Națională de Pensii Publice a făcut anunțul.

Casa Națională de Pensii Publice a informat de curând că o parte din pensonari vor putea primi în luna ianuarie a anului curent drepturile cuvenite mai târziu decât de obicei, din cauza sărbătorilor de iarnă. Cei care nu vor avea nicio problemă în a-și primi banii sunt cei care au solicitat să primească pensia prin virament bancar, conform antena3.ro. Subliniem faptul că Poșta Română virează în mod normal pensiile în perioada cuprinsă între 1-15 ale fiecărei luni.

Cei care nu se află în zilele respective la domiciliu, sunt nevoiți să meargă la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii în cauză. În contextul de mai sus, plata pensiilor pentru ianuarie 2020 se va decela cu câteva zile din cauza sărbătorilor de iarnă. Cei care primesc de obicei pensia prin poștă vor intra în posesia sumei până cel târziu 20 ianuarie.

Amintim că ministrul Muncii a făcut un experiment inedit pentru a vedea cum sunt tratați românii care sună la Casele de Pensii din țară. Violeta Alexandru a postat experimentul în cauză pe o rețea de socializare în cadrul anului trecut. Acesta a apelat la numeroase Case de Pensii din județe, cu scopul de a verifica disponibilitatea celor care ar trebui să le rezolve problemele românilor. Din păcate, Violeta Alexandru a putut constata că telefonul a sunat în gol la numeroase instituții.

„De la pensionar la membru al familiei unei persoane în vârstă, Ministru sau cetățean, Casele Județene de Pensii trebuie să raspundă tuturor la telefon. Am făcut, în zilele lucrătoare dinainte de Crăciun, un simplu test. Am telefonat fiecărei Case Județene/locale (pentru București) de Pensii. Iată doar 10 apeluri în filmarea de mai jos. Am vrut să am propria opinie, în completarea experiențelor pensionarilor care mi-au trimis mesaje pe această temă. Sunt probleme și cu modul în care se vorbește pensionarilor care ajung la Casele de Pensii”

Violeta Alexandru