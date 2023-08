Anunț important pentru clienții ENEL România. Veste uriașă după ce compania a fost cumpărată

Anunț important pentru clienții Enel România. Ce planuri au în țara noastră grecii care au cumpărat compania. Ce acord a fost semnat recent.

În prezent, Public Power Corporation (PPC) este în plin proces de preluare a principalelor operațiuni din România ale Enel.

Compania energetică din Grecia, a cărui acționar principal este chiar statul elen, cu peste 34% din capital, a anunțat un profit net de 181,5 milioane euro pe primul semestru al acestui an, o creștere impresionantă, având în vedere că în prima parte a anului 2022 a suferit pierderi de peste 11 milioane de euro.

Profitul obținut înainte de aplicarea taxelor a crescut în primele șase luni din 2023, ca urmare a vânzării integrale a participației deținute de PPC în subsidiara Metalignitiki către statul grec.

„Rezultatele financiare din primele șase luni reflectă performanța noastră semnificativ îmbunătățită față de aceeași perioadă a anului trecut, cu o creștere a rentabilității operaționale, dar și cu investiții în tehnologii mai curate, proiecte de digitalizare și modernizarea rețelei de distribuție. Continuăm evoluția, precum și implementarea planului nostru strategic de business, atât organic, cât și prin colaborări.

În Grecia, am lansat recent o licitație pentru selectarea unui contractor EPC (Engineering, Procurement, and Construction – Inginerie, Procurare și Construcție), pentru construcția de proiecte de cca. 450 MW în total, am participat la licitația pentru proiecte de stocare a energiei de 100 MW și am obținut autorizații de mediu și termene de racordare pentru proiecte de 890 MW”, a declarat Georgios Stassis, Președinte și CEO al Grupului PPC, potrivit Profit.ro.